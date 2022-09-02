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Киноафиша Новости Фильм «Тар» с Кейт Бланшетт удостоился в Венеции 6-минутной стоячей овации

Фильм «Тар» с Кейт Бланшетт удостоился в Венеции 6-минутной стоячей овации

2 сентября 2022 15:22
Фильм «Тар» с Кейт Бланшетт удостоился в Венеции 6-минутной стоячей овации

Актрисе прочат очередной «Оскар».

79-й Венецианский кинофестиваль положил начало оскаровской гонке в четверг, когда состоялась мировая премьера драмы Тодда Филда «Тар». В этой картине Кейт Бланшетт играет знаменитого композитора и дирижера, замешанную в публичном скандале. Фильм был встречен восторженными шестиминутными овациями, а зрители в зале театра Sala Grande не уставали скандировать «Браво!»

Пожав руку руководителю фестиваля Альберто Барбере, Бланшетт поклонилась, но аплодисменты продолжились и даже стали громче. Когда овации наконец затихли, Бланшетт с затуманенными глазами повернулась к кому-то из своей команды и сказала: «Давайте выпьем».

Восторженный прием «Тар», скорее всего, гарантирует Бланшетт восьмую номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Она уже получила две статуэтки от Американской киноакадемии: за «Авиатора» в 2005 году и «Голубой жасмин» в 2014 году. Если Бланшетт действительно удостоится третьего «Оскара», по этому показателю она сравняется с Фрэнсис МакДорманд. Рекордсменкой в этом плане остается Кэтрин Хепберн — у нее четыре награды в номинации «Лучшая актриса»

Ажиотаж вокруг «Тар» возник еще до премьеры. Фильм знаменует возвращение Тодда Филда к режиссуре после 15-летнего перерыва. По его словам, что написал сценарий специально для Бланшетт. В мировой прокат фильм выйдет 7 ноября.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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