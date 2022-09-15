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Киноафиша Новости Шестой сезон «Детства Шелдона»: дата премьеры и другие важные факты

Шестой сезон «Детства Шелдона»: дата премьеры и другие важные факты

15 сентября 2022 13:52
Шестой сезон «Детства Шелдона»: дата премьеры и другие важные факты

Новый сезон не станет финалом, но привнесет в жизнь мальчика большие перемены.

Издание Cinemablend поделилось сведениями о шестом сезоне комедийного сериала «Детство Шелдона», премьера которого состоится уже этой осенью:

— Все семейство Куперов вернется в новом сезоне в полном составе. Зрители снова увидят Шелдона (Иэн Армитедж), Мэри (Зои Перри), Джорджа-старшего (Лэнс Барбер), Джорджи (Монтана Джордан), Мисси (Реган Реворд), Мимоу (Энни Поттс). Кроме того, мы вновь услышим голос взрослого Шелдона (Джим Парсонс).

— К постоянному актерскому составу «Детства Шелдона» присоединилась Эмили Осмент. В пятом сезоне она исполнила эпизодическую роль Мэнди Макаллистер, а в шестом сезоне Осмент станет членом основного каста.

— Культовая футболка Шелдона с логотипом Флэша станет важной частью персонажа, двигающей его сюжетное развитие. В пятом сезоне герой впервые надел свою легендарную футболку с изображением любимого супергероя. По словам создателей, футболка станет признаком наступающих перемен в жизни юного гения и его перехода в подростковый возраст.

— История Шелдона не закончится. Следующий сезон точно не будет для шоу последним, хотя вполне может стать сюжетной подводкой к финалу. На данный момент сериал распланирован только до седьмого сезона включительно. Будет ли CBS продлевать сериал, пока неизвестно.

Премьера нового сезона «Детства Шелдона» состоится на американском телеканале CBS 29 сентября, спустя ровно пять лет и два дня после премьеры пилотного эпизода в 2017 году.

Фото: CBS
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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