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Киноафиша Новости Бри Ларсон раскрыла имя своей героини из «Форсажа 10»

Бри Ларсон раскрыла имя своей героини из «Форсажа 10»

19 сентября 2022 14:02
Бри Ларсон раскрыла имя своей героини из «Форсажа 10»

Актриса поделилась фотографиями, на которых есть пара интересных деталей.

На минувших выходных Бри Ларсон поделилась небольшой новостью о своей героине из предстоящей десятой части «Форсажа». В социальных сетях актриса опубликовала пару закулисных снимков, на которых фигурирует имя ее персонажа — Тесс.

Каких-либо дополнительных подробностей Ларсон не представила, но на одной из фотографий можно также рассмотреть обувь, которую Ларсон носила во время съемок — кожаные ботинки на большом каблуке. Ранее Вин Дизель загадочно пообещал, что звезда «Капитана Марвел» внесет в киносерию нечто неожиданное, но очень желаемое многими.

Бри Ларсон раскрыла имя своей героини из «Форсажа 10»Бри Ларсон раскрыла имя своей героини из «Форсажа 10»

Центрального антагониста в десятой части сыграл Джейсон Момоа. Также в фильме появятся Мишель Родригес, Даниэла Мелшиор, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Алан Ричсон, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Рита Морено, Сон Ган, Хелен Миррен, Майкл Рукер, Скотт Иствуд и Шарлиз Терон.

За постановку на этот раз отвечает французский мастер экшена Луи Летерье («Иллюзия обмана», «Невероятный Халк», «Битва титанов»), заменивший постоянного режиссера франшизы Джастина Лина. Он покинул проект в самом начале производства из-за творческих разногласий с Дизелем.

Студия Universal Pictures выпустит «Форсаж 10» в кинотеатры 19 мая 202 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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