«Капитан Америка 4»: Энтони Маки объяснил, чем Сэм Уилсон отличается от Стива Роджерса

В концовке «Мстителей: Финал» состарившийся Стив Роджерс передал свой щит и должность нового Капитана Америка персонажу Энтони Маки — Сэму Уилсону. В мини-сериале «Сокол и Зимний Солдат» этот почетный титул закрепился за ним на официальном уровне. В интервью Men’s Journal актер объяснил, чем его персонаж отличается от героя Крис Эванса:

«Что нужно знать о Сэме — он супергерой, который на самом деле не супергерой. Он не подвергался воздействиям секретной сыворотки. Он обходится без сверхспособностей. У меня всего лишь крылья на костюме, которые я получил от военных. Все что я делаю, я делаю как обычный человек».

Исполнитель считает, что отсутствие индивидуальных сил очеловечивает его персонажа и делает ближе к обычным людям, позволяя народу ставить себя на место Уилсона:

«Глядя на моего героя, люди легко могут подумать: «О, а я ведь тоже могу быть супергероем». Но если они посмотрят на Халка или любого другого из этих парней, сразу станет ясно, что конкурировать с ними не получится».

В начале следующего года Маки приступит к съемкам блокбастера «Капитан Америка: Новый мировой порядок», где Сэму будет противостоять гениальный суперзлодей Лидер в исполнении Тима Блейка Нельсона. Премьера фильма намечена на 3 мая 2024 года.