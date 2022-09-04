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Киноафиша Новости Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь

Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь

4 сентября 2022 11:59
Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь

Кто бы мог подумать, что съемки в сценах 18+ могут запятнать репутацию актрисе, однако в некоторых случаях именно это и произошло.

Клише о том, что многие актрисы прославились в мире шоу-бизнеса через постель, актуально и для этой пятерки. Но им было достаточно просто сняться в фильме с откровенными сценами. Вспомним скандально известные роли российских звезд, которые навсегда изменили их карьеру.

Кристина Асмус

До съемок в фильме «Текст» актриса не появлялась в откровенных сценах и выбирала довольно сдержанные наряды для выхода в свет. Но после премьеры картины Клима Шипенко, основанной на романе-бестселлере Дмитрия Глуховского, зрители ополчились на Асмус, обвинив ее в безнравственном поведении. Зрители посчитали, что для замужней актрисы, которая воспитывает маленькую дочку, это запретный опыт. А любовную сцену с участием Кристины и Ивана Янковского и вовсе сочли порнографической. В соцсетях на девушку посыпались оскорбления и угрозы лишить ее материнских прав. Однако со временем Асмус научилась справляться с хейтом и стала отвечать недоброжелателям смелыми фото и видео в полуголом виде или в эротичной позе. А в этом году актриса вновь появилась в эротической сцене, но уже с Данилой Козловским в сериале «Люся». Так что у зрителей вновь появился повод посудачить.

Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь
Текст

Светлана Ходченкова

Известная актриса начинала свою карьеру в фильме «Благословите женщину» Станислава Говорухина. В одном из эпизодов девушка появилась в кадре полностью обнаженной. Многие зрители осудили Ходченкову за такую нескромность, а кому-то не понравились ее пышные формы (для этой роли актриса специально набрала вес). Тем не менее эта роль принесла актрисе успех, и ее карьера сложилась весьма удачно. Светлана успела сняться во многих известных как российских, так и голливудских проектах.

Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь
Благословите женщину

Чулпан Хаматова

Талантливая актриса в жизни очень сдержанно одевается и даже выглядит какой-то блаженной. Однако среди ролей Хаматовой хватает тех, в которых актриса появляется в кадре обнаженной. Она снялась в постельных сценах в фильмах «Время танцора», «Летнее безумие», «Доктор Живаго» и «Казус Кукоцкого». Одна из самых откровенных ее ролей была в драме «Синдром Петрушки», где Чулпан пришлось участвовать в пикантной сцене с Евгением Мироновым.

Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь
Синдром Петрушки

Анна Чиповская

Актриса снимается с самого детства и запомнилась зрителю по сериалу «Операция «Цвет нации», в котором Чиповская сыграла маленькую шпионку. Поэтому, когда публика увидела уже взрослую женщину в постельных сценах в «Оттепели», то восприняла это негативно. Несмотря на то что сама актриса не хотела появляться в кадре обнаженной, именно роль в проекте Валерия Тодоровского открыла для нее большие карьерные возможности. В дальнейшем актриса играла в откровенных сценах и в других фильмах: «Кто-нибудь видел мою девчонку?», «Чистое искусство» и «О любви».

Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь
Чистое искусство

Александра Бортич

Актриса начала карьеру сразу с главной роли в фильме 18+. В драме «Как меня зовут» Бортич много снималась обнаженной и участвовала в откровенных сценах. Зрителей шокировало такое появление в кадре девушки с почти детским лицом. Однако эта роль заставила кинематографистов приглядеться к талантливой актрисе и принесла ей участие во многих успешных проектах. В дальнейшем, например, Бортич снялась в «Викинге», где участвовала в постельных сценах с Данилой Козловским.

Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь
Как меня зовут

Фото: Legion-Media
Ольга Корф
Ольга Корф
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