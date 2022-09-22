Появились новые кадры из фильма «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем

В сети появилась порция новых кадров из романтической экшен-комедии «Моя пиратская свадьба», главные роли в которой сыграли Дженнифер Лопес и Джош Дюамель. Помимо ведущих звезд, на снимках запечатлены персонажи Ленни Кравица, Чича Марина, Д’Арси Карден и Дженнифер Кулидж.

В центре сюжета окажется влюбленная пара — Том (Дюамель) и Дарси (Лопес). Они тратят очень много сил и энергии на организацию свадебного мероприятия, собирая на торжестве всех своих колоритных родственников. Но с приближением церемонии бракосочетания у главных героев появляется предсвадебная тревога — оба до конца не уверены, что хотят связывать себя узами брака. Пока они пытаются разрешить свою дилемму, на банкет врываются бандиты и берут членов их большой семьи в заложники. После этого персонажам придется забыть обо всех разногласиях и совместными усилиями попытаться спасти своих гостей.

За режиссуру ленты отвечает комедиограф Джейсон Мур («Идеальный голос»), сценарий написали Марк Хаммер («Любовь с первого взгляда») и Элизабет Меривезер («Больше чем секс»). В остальной каст вошли Селена Тан, Десмин Боргес, Стив Култер, Соня Брага, Калли Эрнандес, Алекс Маллари, Эктор Анибал, Десмин Боргес и Алекс Маллари мл.

Премьера фильма состоится 27 января 2023 года на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.