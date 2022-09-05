Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тихое озеро" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости KION анонсировал дату выхода второго сезона молодежного криминального сериала «Подслушано»

KION анонсировал дату выхода второго сезона молодежного криминального сериала «Подслушано»

5 сентября 2022 15:56
KION анонсировал дату выхода второго сезона молодежного криминального сериала «Подслушано»

Сериал о школьниках-детективах вернется на экраны раньше, чем можно было предположить.

Российский онлайн-кинотеатр KION огласил официальную дату премьеры второго сезона сериала «Подслушано», в котором произойдет дальнейшее погружение в мир подростковых проблем и страхов. Продолжение многосерийного криминального детектива о школьниках-сыщиках стартует на смотровой платформе уже послезавтра, 7 сентября.

Действие следующего сезона сериала от дуэта шоураннеров-сценаристов Ильи Куликова и Ани Мирохиной начнется с того момента, на котором завершился дебютный сезон. Группа подростков в лице Юры (Александр Новиков), Лики (Кристина Корбут), Креста (Никита Патуев) и Кости (Егор Абрамов) пытаются найти исчезнувшую подругу Джулс (Валентина Ляпина). Сумев выйти на след загадочного злодея, друзья просят помощи у следователей полиции, и вместе им удается установить интересные факты про коварного похитителя. В новых эпизодах компании предстоит более точечное расследование, в котором доверять нельзя никому. Кроме того, в сюжет будут вплетены городские легенды о темной магии и оккультизм. Преодолевая личные разногласия и эгоизм, молодым людям нужно будет выяснить, что из этого всего правда, которая поможет вернуть подругу, а что — просто информация для отвода глаз.

Мирохина считает, что второй сезон — это история об окончании детства. С ней солидарен креативный продюсер МТС Медиа/KION Наталья Исакова:

«Авторы продолжают исследовать противостояние мира подростков и мира взрослых, в котором подростки страдают от одиночества, нуждаются в помощи, но понимают, что почти никому нельзя верить. Это и является источником триллера: взрослые несут в себе угрозу. Это очень точная метафора взросления в рамках жанра».

Как и в первом сезоне, во втором будет восемь эпизодов.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Читать далее 4 сентября 2022
Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Читать далее 3 сентября 2022
Прокатимся с ветерком: Киноафиша приглашает на показ французской комедии «Поехали!» Прокатимся с ветерком: Киноафиша приглашает на показ французской комедии «Поехали!» Читать далее 6 сентября 2022
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам Читать далее 5 сентября 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков Знают толк в хороших вечеринках: 9 голливудских звезд, которые занялись производством алкогольных напитков Читать далее 6 сентября 2022
Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Читать далее 4 сентября 2022
Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях Читать далее 5 сентября 2022
В жизни еще интереснее: 5 реальных голливудских романов, которые срочно нужно экранизировать В жизни еще интереснее: 5 реальных голливудских романов, которые срочно нужно экранизировать Читать далее 6 сентября 2022
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Читать далее 3 сентября 2022
Related video