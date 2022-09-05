KION анонсировал дату выхода второго сезона молодежного криминального сериала «Подслушано»

Сериал о школьниках-детективах вернется на экраны раньше, чем можно было предположить.

Российский онлайн-кинотеатр KION огласил официальную дату премьеры второго сезона сериала «Подслушано», в котором произойдет дальнейшее погружение в мир подростковых проблем и страхов. Продолжение многосерийного криминального детектива о школьниках-сыщиках стартует на смотровой платформе уже послезавтра, 7 сентября.

Действие следующего сезона сериала от дуэта шоураннеров-сценаристов Ильи Куликова и Ани Мирохиной начнется с того момента, на котором завершился дебютный сезон. Группа подростков в лице Юры (Александр Новиков), Лики (Кристина Корбут), Креста (Никита Патуев) и Кости (Егор Абрамов) пытаются найти исчезнувшую подругу Джулс (Валентина Ляпина). Сумев выйти на след загадочного злодея, друзья просят помощи у следователей полиции, и вместе им удается установить интересные факты про коварного похитителя. В новых эпизодах компании предстоит более точечное расследование, в котором доверять нельзя никому. Кроме того, в сюжет будут вплетены городские легенды о темной магии и оккультизм. Преодолевая личные разногласия и эгоизм, молодым людям нужно будет выяснить, что из этого всего правда, которая поможет вернуть подругу, а что — просто информация для отвода глаз.

Мирохина считает, что второй сезон — это история об окончании детства. С ней солидарен креативный продюсер МТС Медиа/KION Наталья Исакова:

«Авторы продолжают исследовать противостояние мира подростков и мира взрослых, в котором подростки страдают от одиночества, нуждаются в помощи, но понимают, что почти никому нельзя верить. Это и является источником триллера: взрослые несут в себе угрозу. Это очень точная метафора взросления в рамках жанра».

Как и в первом сезоне, во втором будет восемь эпизодов.