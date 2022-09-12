Студия Marvel показала первые проморолики «Марвелов», «Эхо» и «Железного Сердца»

В минувшую субботу на презентации Marvel Studios в рамках мероприятия D23 Expo показали первые эксклюзивные видеоматериалы блокбастера «Марвелы» и мини-сериалов «Эхо» и «Железное Сердце».

Проморолик сиквела «Капитана Марвел» называют «бойким и веселым». Он является продолжением сцены после титров «Мисс Марвел», в которой героини Бри Ларсон и Иман Веллани поменялись местами. В видео показывают Монику Рамбо (Тейона Паррис) в качестве астронавта на космической станции Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Завязка такова: когда кто-то из основных персонажей использует свои силы, они оказываются на месте друг друга. В видео показали кота-флеркена, дом Камалы, недовольную Кэрол Дэнверс и множество первоклассного экшена. Вместе троице героинь придется сражаться с некой угрозой.

В тизере «Эхо», чьи съемки завершились буквально в конце августа, продемонстрировали короткие сцены с второстепенными персонажами, а также массу экшена, в котором Майя Лопес (Алаква Кокс) сражается с новыми противниками. В самом конце появляется Кингпин (Винсент Д’Онофрио). Король мафии Нью-Йорка будет носить на голове повязку, что является результатом финала «Соколиного Глаза», когда Лопес выстрелила ему в лицо. В шоу также появится Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса, но в подготовленном для D23 материале его не показали.

В промо к «Железному Сердцу» большая часть внимания уделяется персонажу Энтони Рамоса, опасному суперзлодею Капюшону, решившему расквитаться с гениальной Рири Уильямс (Доминик Торн) за присвоение материалов из Массачусетского технологического института. Основная тема сериала — противостояние магии и высоких технологий.

Все три проекта выйдут в 2023 году. Заокеанский релиз «Марвелов» намечен на 28 июля, «Эхо» выпустят на Disney + также следующим летом, но немного раньше, а «Железное Сердце» выйдет осенью.