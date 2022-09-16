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Киноафиша Новости По словам Нормана Ридуса, спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле во всем будет «другим»

По словам Нормана Ридуса, спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле во всем будет «другим»

16 сентября 2022 16:32
По словам Нормана Ридуса, спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле во всем будет «другим»

Актер обещает, что зрители увидят новшества буквально в каждой детали.

Норман Ридус в интервью Entertainment Weekly поделился первыми подробностями будущего спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы», который будет посвящен его персонажу Дэрилу Диксону. По словам актера, шоу предложит совершенно новый взгляд на мир, охваченный зомби-вирусом, и будет не похож на то, что зрители видели до этого:

«Мы знали, что хотим увидеть шоу, которое идет в противоположном направлении, не делать то же самое, что и раньше. Это мы и сделали, поэтому спин-офф будет выглядеть совсем по-другому. История и персонажи будут совсем другими. Будет другой тон, другой свет, другой звук. Все эти мелочи были нужны, чтобы переосмыслить атмосферу мира сериала».

На данный момент известно, что действие спин-оффа будет происходить во Франции. Ридус подчеркивает, что новые локации станут лишь одним из сотен нововведений, которые шоу привнесет во франшизу. Действие начнется с того места, где закончится путешествие героя в оригинале, а также история как-то будет связана с другим спин-оффом — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».

Премьера финальных семи серий «Ходячих мертвецов» состоится осенью этого года, их выход продлится с начала октября по конец ноября. Однако сама франшиза продолжит свою жизнь даже после этого: сейчас в производстве находится сразу несколько спин-оффов, которые должны будут компенсировать для фанатов отсутствие оригинала. Одним из таких проектов стало шоу о Дэриле.

Премьера нового сериала предположительно состоится в 2023 году.

Фото: AMC
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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