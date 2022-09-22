Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не говори никому" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Капельник»: сюжет и отзывы

Сериал «Капельник»: сюжет и отзывы

22 сентября 2022 14:18
Сериал «Капельник»: сюжет и отзывы

Сериал о враче для звезд-наркоманов порадовал зрителей.

19 сентября на телеканале ТНТ стартовал сериал «Капельник» Ильи Аксенова о бывшем наркомане, пытающимся искупить свои грехи.

В центре сюжета — Ваня, анестезиолог-реаниматолог элитной московской больницы. Еще несколько лет назад он и его девушка Маша были наркоманами и даже думать не хотели о последствиях такой жизни. Но однажды Маша умерла от передозировки. Ее мать не смогла выдержать горя и из-за депрессии тяжело заболела. Теперь для восстановления ей требуется дорогостоящая операция.

Ваня же после курса реабилитации осознал всю тяжесть своей вины за гибель Маши. Чтобы хоть как-то искупить свои грехи, он решает помочь матери девушки собрать деньги на ее операцию. Для этого он устраивается на работу в больницу, а параллельно начинает подрабатывать «капельником», то есть специальным человеком по вызову, который с помощью быстрой капельницы снимает симптомы передозировки у звезд шоу-бизнеса.

Сразу после премьеры начали появляться и первые отзывы на шоу. В целом зрители остались довольны увиденным. Многие назвали главными достоинствами сериала талантливую актерскую игру, красивую съемку и интересный саундтрек:

«Мне сериал понравился. Интересный сюжет и герои, качественная съемка, хорошее музыкальное сопровождение, а что еще может быть нужно для легкого просмотра?»

«Персонажи живые, сюжет захватывает. Очень удачные и харизматичные главные герои — капельник и таксист. Папа из Благовещенска тоже как живой. Надеюсь, после первой серии история не сдуется».

«Снято интересно, узнаваемый музыкальный ряд с «МДЖ», благо режиссер общий. В общем, смотреть можно и должно, пока даже впечатляет. Рекомендую».

Первый сезон «Капельника» состоит из восьми эпизодов.

Фото: PREMIER
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Чай, пожалуйста: 12 комедийных сериалов для любителей британского юмора Читать далее 22 сентября 2022
Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Не только анимация: 7 диснеевских фильмов для просмотра в кругу семьи Читать далее 19 сентября 2022
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Читать далее 22 сентября 2022
7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» 7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде» Читать далее 20 сентября 2022
Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Роковая блондинка: 5 появлений Мэрилин Монро в современном кино Читать далее 23 сентября 2022
«Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START «Ева, рожай!»: как снимали новый проект от START Читать далее 20 сентября 2022
Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Страшное дело: как сейчас выглядят 5 актрис, которые решили побороться со старостью Читать далее 21 сентября 2022
«Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко «Это было потрясающее время»: интервью с актрисой Виталией Корниенко Читать далее 21 сентября 2022
Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Тест: какая ты фея из сериала «Судьба: Сага Винкс»? Читать далее 20 сентября 2022
Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Ожерелье и запретные связи: 7 деталей из «Дом Дракона», о которых вы не знали Читать далее 21 сентября 2022
Related video