Сериал «Капельник»: сюжет и отзывы

19 сентября на телеканале ТНТ стартовал сериал «Капельник» Ильи Аксенова о бывшем наркомане, пытающимся искупить свои грехи.

В центре сюжета — Ваня, анестезиолог-реаниматолог элитной московской больницы. Еще несколько лет назад он и его девушка Маша были наркоманами и даже думать не хотели о последствиях такой жизни. Но однажды Маша умерла от передозировки. Ее мать не смогла выдержать горя и из-за депрессии тяжело заболела. Теперь для восстановления ей требуется дорогостоящая операция.

Ваня же после курса реабилитации осознал всю тяжесть своей вины за гибель Маши. Чтобы хоть как-то искупить свои грехи, он решает помочь матери девушки собрать деньги на ее операцию. Для этого он устраивается на работу в больницу, а параллельно начинает подрабатывать «капельником», то есть специальным человеком по вызову, который с помощью быстрой капельницы снимает симптомы передозировки у звезд шоу-бизнеса.

Сразу после премьеры начали появляться и первые отзывы на шоу. В целом зрители остались довольны увиденным. Многие назвали главными достоинствами сериала талантливую актерскую игру, красивую съемку и интересный саундтрек:

«Мне сериал понравился. Интересный сюжет и герои, качественная съемка, хорошее музыкальное сопровождение, а что еще может быть нужно для легкого просмотра?»

«Персонажи живые, сюжет захватывает. Очень удачные и харизматичные главные герои — капельник и таксист. Папа из Благовещенска тоже как живой. Надеюсь, после первой серии история не сдуется».

«Снято интересно, узнаваемый музыкальный ряд с «МДЖ», благо режиссер общий. В общем, смотреть можно и должно, пока даже впечатляет. Рекомендую».

Первый сезон «Капельника» состоит из восьми эпизодов.