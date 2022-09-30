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Киноафиша Новости Ворота в потустороннее открываются вновь в трейлере третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера

Ворота в потустороннее открываются вновь в трейлере третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера

30 сентября 2022 10:49
Ворота в потустороннее открываются вновь в трейлере третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера

Новые серии продолжат канву, оборвавшуюся в 1997 году.

Стриминговый сервис MUBI представил первый трейлер третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера.

Первые два сезона сериала выхолили с 1994 по 1997 год, однако тогда сюжетные арки так и не были закончены из-за внезапной отмены шоу. Только сейчас знаменитый датский режиссер смог продолжить и закончить историю благодаря поддержке MUBI.

Третий сезон получил название «Исход». Главные герои — все те же сотрудники и пациенты нейрохирургического отделения копенгагенской «Королевской больницы». Это заведение кажется неприступным бастионом науки и рационального мышления, пока в него не начинают проникать потусторонние силы: по коридорам бродят призраки, больные проводят спиритические сеансы, а главный врач, доктор Крюгер, начинает вести себя вызывающе подозрительно.

Триер известен как создатель скандальных авторских фильмов, таких как «Догвилль», «Танцующая в темноте» и «Рассекая волны». Новый сезон «Королевства» станет первым проектом режиссера со времен его картины «Дом, который построил Джек» 2018 года. Последние несколько лет он не появлялся на публике, а недавно стало известно, что у него была обнаружена болезнь Паркинсона. Однако, по словам представителей Триера, заболевание никак не помешало ему в работе над сериалом:

«Ларс в хорошем настроении и проходит лечение от всех симптомов, чтобы завершить работу над «Королевством». Однако из-за болезни он будет принимать лишь ограниченно участие в интервью до премьеры».

Релиз третьего сезона «Королевства» состоится 27 ноября.

Фото: MUBI
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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