В жизни еще интереснее: 5 реальных голливудских романов, которые срочно нужно экранизировать

Личная жизнь знаменитых актеров нередко вызывает не меньший, а то и больший интерес среди поклонников, чем их карьера. За некоторыми громкими союзами папарацци и фанаты следуют по пятам. И неудивительно, ведь порой в отношениях звезд кипят такие страсти, что по истории их любви можно было бы снять великий фильм.

О том, что Лопес и Аффлек воссоединились спустя почти 20 лет после несостоявшейся свадьбы, говорили все. Роман знаменитостей начался в нулевых и закончился всего через два года. Но общественность успела влюбиться в этот союз и даже придумать им забавное название Беннифер.

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма «Джильи» в 2002 году и впервые обручились в ноябре 2003-го. А через год они снялись вместе в фильме «Девушка из Джерси» (2004). Но пристальное внимание журналистов к паре сыграло с ними злую шутку. Об этом клип певицы Jenny from the Block с камео Аффлека, и отчасти поэтому их романтичная история закончилась. Но, к счастью, не навсегда.

Летом 2021 года пара подтвердила слухи об их романе. Они стали появляться вместе на красных дорожках, гулять вдвоем по городу и встречаться на работе. А вскоре появилась приятная новость о помолвке. 18 июля они сыграли скромную свадьбу в Лас-Вегасе, а 21 августа отметили торжество в особняке актера в Райзборо. И после каждого праздника звезды устроили себе медовый месяц: сначала во Франции, а затем в Италии. Сейчас Лопес и Аффлек наслаждаются друг другом и выглядят очень счастливыми, даже несмотря на то, что таблоиды снова пестрят заголовками, посвященными их личной жизни. История союза Беннифер однозначно тянет на сюжет хорошей романтической комедии.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес в фильме «Джильи»

Журналисты и фанаты до сих интересуются браком Тома Круза и Николь Кидман, хотя они развелись уже более 20 лет назад. Пара была яркой и довольно быстро поженилась. Они познакомились на съемках фильма «Дни грома» (1990), и уже 24 декабря 1990 года актеры сыграли тайную свадьбу в Колорадо. Супруги казались идеальной парой: они прожили вместе 10 лет и усыновили 2 детей.

Но разлад в отношениях начался на съемках таинственной картины Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» (1999) о силе запретного плода в браке. Ходили слухи, что именно нестандартная работа Кубрика с актерами, предполагающая полное погружение в роль, испортила семью. Кроме того, Кидман не поощряла увлечение Круза сайентологией. И в 2001 году актеры развелись. Приемные дети выбрали сторону отца и сайентологию, так что Николь больше с ними не общается.

Том Круз и Николь Кидман

История любви Деппа и Херд, ставшая своего рода телешоу, — сюжет как раз для какой-нибудь драмеди. Они встретились на съемочной площадке картины «Ромовый дневник» (2011), но их роман начался уже после премьеры фильма. Ему — 46, ей — 24. После их совместного промотура Депп влюбился в Эмбер. И в 2012 году они начали встречаться. Будучи романтиком, Депп воссоздал на своем острове на Багамах бар, как из фильма «Ромовый дневник», назвал пляж в честь Эмбер, одарил ее бриллиантами и, наконец, в 2014 году сделал ей предложение. Брак зарегистрировали 3 февраля 2015 года в их доме в Лос-Анджелесе, а торжество состоялось на Багамах.

Их брак продлился всего 15 месяцев и во многом состоял из манипуляций Эмбер, которая из второсортной актрисы превратилась в востребованную звезду Голливуда. В мае 2016 года охотница за деньгами и карьерой подала на развод и запросила сумму 50 тысяч долларов в качестве алиментов. А потом и вовсе обвинила Джонни в домашнем насилии. И тут началось самое интересное. Их глава под названием «развод» стала невероятно увлекательным сюжетным поворотом в этой истории. Как оказалось, это Херд неоднократно причиняла физический вред Деппу, изменяла ему с Илоном Маском, Карой Делевинь и Джеймсом Франко. И тем не менее подтвердить это удалось не сразу.

В 2020 году удача была не на стороне Деппа. В начале ноября актер проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun, в котором напечатали статью с обвинениями в насилии в отношении Херд. После этого Голливуд предпочел «отменить» Деппа. В частности, с ним расторгла контракт студия Warner Bros и его убрали из новой части проекта «Фантастических тварей».

Однако адвокаты «безумного Шляпника» работали хорошо, и весной 2021 года они представили в суде новые улики — видео с нагрудных камер полицейских Лос-Анджелеса. На кадрах не видно следов погромов и драки, и полицейские не зафиксировали телесных повреждений у Херд. За дальнейшим судебным процессом следил весь мир в прямом эфире, а кадры с него становились мемами. И наконец, 1 июня Джонни Депп одержал громкую победу, а Эмбер Херд признали виновной в клевете. Продолжение этого сериала следует, ведь Херд не планирует сдаваться, пока не получит своего.

Эмбер Херд и Джонни Депп

Актеры, которые не планировали связывать жизнь с коллегами по цеху и при этом живут вместе уже более 40 лет, так и не заключив брак, — любопытный кейс в Голливуде. Пара познакомилась на съемках диснеевского фильма «Один-единственный подлинно оригинальный семейный оркестр» в 1966 году. Тогда Хоун был 21 год, а Расселу — 16. Из-за такой разницы в возрасте даже при взаимной симпатии страсть между актерами сразу не вспыхнула. Это произошло лишь через 16 лет, когда за спиной у обоих был брак, у Голди — двое детей, у Курта — сын.

В 1983 году они снова встретились на съемочной площадке «Пересменки» (1984) и влюбились. Поначалу об отношениях пары никто не знал, слухи стали распространяться в 1986 году во время работы над фильмом Гэрри Маршалла «За бортом» (1987). В июле того же года у них родился сын Уайатт, который тоже стал актером. Пара так и не зарегистрировала брак, и, похоже, в их случае отсутствие штампа в паспорте — секрет долгой и счастливой жизни возлюбленных.

Курт Рассел и Голди Хоун

Влюбленный в Ким по уши, Алек решил заполучить главную мужскую роль в фильме «Привычка жениться» (1991), куда уже утвердили эффектную блондинку. Ему было 32, ей — 37. На съемках картины он дарил партнерше цветы, заботился о ней, осыпал комплиментами и признавался в любви. Их отношения стали кошмаром съемочной группы и режиссера, поскольку из-за ссор, долгих перерывов в рабочее время, когда они уединялись в отеле, незапланированных романтических поездок бюджет фильма увеличился на 8 миллионов долларов.

Болдуин два года уговаривал Бейсингер выйти за него замуж. Он даже заказывал самолет с надписью «Ким, я люблю тебя». Актриса поддалась настойчивости Алека, только когда тот выручил ее с долгами из-за отказа работать в проекте «Елена в ящике». И в августе 1993 года пара заключила союз на одном из пляжей Лонг-Айленда. А в октябре 1995-го у супругов родилась дочь Айрленд. Но муж и жена постоянно страдали депрессиями и ссорились. Когда дело дошло до развода, то не обошлось без судебных разбирательств и спора об опеке над семилетней дочерью. Бывшие супруги до сих пор болезненно воспринимают разговоры о друг друге. Но тем не менее они так и остались одной из самых страстных и харизматичных пар.