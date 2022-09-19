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Киноафиша Новости Вуди Аллен объявил о завершении карьеры в кино

Вуди Аллен объявил о завершении карьеры в кино

19 сентября 2022 09:48
Вуди Аллен объявил о завершении карьеры в кино

Опальный режиссер планирует полностью уйти в писательство.

Вуди Аллен намерен уйти из кино и посвятить себя писательству. Новая картина режиссера, съемки которой сейчас проходят в Париже, станет для него последней. Об этом он заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

В последние месяцы Аллен был занят производством своего нового фильма, который режиссер описывает как «напоминающий «Матч Поинт» (2005): захватывающий, драматичный и очень зловещий». Также 27 сентября в свет выйдет его пятый юмористический сборник под названием «Нулевая гравитация».

После громкого обвинения в сексуальных домогательствах и общественной кампании против Аллена в США, многие американские компании отказались работать с режиссером. Например, Amazon Studios отложила релиз «Дождливого дня в Нью-Йорке», а издательство Hachette в знак протеста отменило публикацию его мемуаров.

Из-за многочисленных скандалов режиссер вынужден был перенести производство всех своих проектов в Европу. Последним его фильмом на данный момент стал «Фестиваль Рифкина» с Еленой Анайей, Луи Гаррелем и Джиной Гершон в главных ролях. Картина была впервые показана на кинофестивале в Сан-Себастьяне в 2020 году.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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