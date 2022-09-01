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Начались съемки второго сезона «Шершней»

1 сентября 2022 15:01
Начались съемки второго сезона «Шершней»

В продолжении появится ряд новых актеров, включая Элайджу Вуда.

Съемки второго сезона «Шершней» уже стартовали — об этом торжественно объявили в одном из официальных аккаунтов сериала в соцсетях, опубликовав традиционную фотографию хлопушки, раскрывающую имя режиссера первой серии. В данный момент, творческим процессом руководит Дэйзи фон Шерлер Майер, снявшая предпоследний эпизод дебютного сезона. В качестве оператора выступает Шаста Спан («Американские истории ужасов»).

Начались съемки второго сезона «Шершней»

Сюжет отмеченного семью номинациями на «Эмми» многосерийного психологического триллера от исполнительных продюсеров Барта Никерсона и Эшли Лайл разделен на две временные линии. В первом рассказывается о футбольной команде школьниц, потерпевших страшную авиакатастрофу в лесах Онтарио. Спасатели искали их на протяжении девятнадцати месяцев. За это время девушки постепенно превратились из сплоченных подруг в разрозненные группы каннибалов. Действие параллельной сюжетной линии разворачивается спустя четверть века. Главные героини повзрослели, но их до сих пор терзают призраки прошлого.

В актерский состав первого сезона вошли Мелани Лински, Джульетт Льюис, Кристина Риччи, Элла Пернелл, Тони Сайпресс, Эми Окуда, Джасмин Савой Браун, Сэмми Ханратти, Софи Тэтчер, Стивен Крюгер и Софи Нелисс. Предполагается, что все основные лица вернутся к своим ролям и в свежих эпизодах, а главными новичками проекта стали Элайджа Вуд, Симона Кесселл и Лорен Эмброуз.

Премьера состоится на Showtime в 2023 году.

Фото: Showtime
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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