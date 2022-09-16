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Киноафиша Новости Джеймс Марсден сыграет в судебном комедийном сериале в духе «Бората» и «Кто есть Америка?»

Джеймс Марсден сыграет в судебном комедийном сериале в духе «Бората» и «Кто есть Америка?»

16 сентября 2022 14:26
Джеймс Марсден сыграет в судебном комедийном сериале в духе «Бората» и «Кто есть Америка?»

Подробности пока держатся в секрете.

Некоторое время назад появились слухи, что Amazon готовит комедийный полудокументальный сериал о работе суда для своего сервиса Freevee. Издание Deadline подтвердило существование проекта. Сейчас он находится на стадии постпродакшна. Главную роль исполнит звезда «Соника в кино» и «Трассы 60» Джеймс Марсден.

«Freevee подтвердила существование комедийного сериала в документальном стиле, но подробности остаются в секрете из-за спекуляций об уникальном жанровом формате, сосредоточенном на суде присяжных», — сообщил представитель Freevee о тайном проекте.

Пока компания не стала делиться дополнительной информацией.

Причина секретности, похоже, кроется в полуимпровизационном формате шоу, где актеры смешиваются с ничего не подозревающими людьми. В этой связи предстоящее шоу сравнивают с «Боратом» и «Кто есть Америка?» Саши Барона Коэна. Не приходится удивляться, что сериал пришлось снимать в условиях секретности.

В грядущем проекте будут показаны Марсден и группа актеров-импровизаторов. Они разыграют сценки вокруг и включая ничего не подозревающих людей, которые будут думать, что их позвали в суд в качестве присяжных. Deadline сообщает, что сериал снимался в реальном зале суда на юге Лос-Анджелеса.

Фото: Legion-Media
Юрий Липский
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