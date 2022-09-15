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Киноафиша Новости По словам База Лурмана, чтобы смонтировать расширенную версию «Элвиса», нужно полгода

По словам База Лурмана, чтобы смонтировать расширенную версию «Элвиса», нужно полгода

15 сентября 2022 17:55
По словам База Лурмана, чтобы смонтировать расширенную версию «Элвиса», нужно полгода

Режиссер назвал примерные сроки, когда будет готов этим заняться.

В июне Баз Лурман сообщил, что черновая версия его байопика «Элвис» длилась четыре часа. Похоже, однажды поклонники смогут увидеть расширенный вариант данной картины, хотя произойдет это нескоро.

В свежем интервью порталу Screen Rant Лурман поведал, что на монтаж четырехчасовой версии «Элвиса» уйдет от четырех до шести месяцев, и он просто слишком устал, чтобы заняться этим прямо сейчас. Режиссер допускает, что возьмется за это дело в 2025 году:

«Я не отказываюсь от мысли, что в будущем появится возможность смонтировать другую версию. Но я должен быть очень осторожен. Знаете, в соцсетях мне пишут: «Нам нужна четырехчасовая версия! Нам нужна четырехчасовая версия!» Мне кажется, что люди стоят у моих ворот с вилами и кричат: «Мы хотим четырехчасовую версию!» Учитывая, как долго фильм оставался в прокате и как хорошо себя показал, была пересечена некая черта. За первые выходные на HBO Max фильм набрал много просмотров, так что материнская компания отреагировала в духе: «Вау, это действительно стоило вложенных денег».

Но дело обстоит не так, что я располагаю готовой расширенной версией. Каждую минуту на этапе постпродакшна приходится заниматься визуальными эффектами, сортировкой, вырезкой, доработкой и звуком. Я не могу выпустить фильм, просто нажав на кнопку. Нам придется вернуться и поработать. Чтобы сделать расширенную версию, нам придется потратить еще четыре или шесть месяцев. Я готов, но не сейчас. Я немного устал».

Летом «Элвис» стал прорывом для Warner Bros. Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале и вызвала бурные аплодисменты. Фильм собрал в мировом прокате $284 млн, превзойдя предыдущий проект Лурмана «Великий Гэтсби».

Фото: Warner Bros.
Юрий Липский
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