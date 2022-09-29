Кевин Костнер и Морган Фриман готовят шпионский сериал о Гражданской войне в США

Студия Кевина Костнера Territory Pictures и Морган Фриман совместно с Revelations Entertainment разрабатывают шпионскую драму о Гражданской войне в США под названием The Gray House («Серый дом»). По данным Deadline, проект станет шестичасовым мини-сериалом и выйдет эксклюзивно на платформах студии Paramount.

В центре истории – три женщины, втайне работавшие на генерала и будущего президента США Улисса Гранта. Светская львица из Ричмонда, освобожденная из рабства афроамериканка и куртизанка создали успешную шпионскую сеть, действовавшую прямо под носом у верховного командования Конфедерации. Они рисковали жизнью и свободой, чтобы сохранить американскую демократию. Добытые ими сведения помогли Северу переломить ход Гражданской войны в свою пользу.

Мини-сериал будет снят по оригинальному сценарию двукратного номинанта на «Оскар» Джона Сэйлса («Звезда шерифа», «Рыба страсти»). Режиссером выступит лауреат Каннского кинофестиваля Роланд Джоффе («Миссия»).

Фриман и Костнер займут места исполнительных продюсеров шоу. Последний рассказывает о проекте следующее:

«The Gray House — это правдивая история о трех удивительно храбрых героинях Гражданской войны. Всегда приятно рассказывать сложные истории о невоспетых героях Америки. Я рад объединить усилия с моим другом Морганом Фриманом в создании этой важной эпической саги».

Съемки сериала начнутся весной 2023 года.