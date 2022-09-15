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Киноафиша Новости Кража по-голливудски: вышел трейлер документального сериала о подростковой банде Bling Ring

Кража по-голливудски: вышел трейлер документального сериала о подростковой банде Bling Ring

15 сентября 2022 16:50
Кража по-голливудски: вышел трейлер документального сериала о подростковой банде Bling Ring

Проект посвящен подросткам, грабивших дома звезд с мировым именем.

Netflix выпустил трейлер своего нового документального проекта The Real Bling Ring: Hollywood Heist. Сериал будет посвящен одной из самых необычных банд позапрошлого десятилетия, которая в прессе получила название «Блестящий круг» (тот самый Bling Ring на английском).

В 2009 году, когда цифровая безопасность еще не была развита в должной степени, группа молодых грабителей начала взламывать Google Maps и различные популярные сайты, чтобы находить дома знаменитостей, узнавать, когда их не будет дома, и обкрадывать жилища. Их жертвами стали такие звезды, как Пэрис Хилтон, Орландо Блум, Меган Фокс, Линдси Лохан и другие. В итоге все участники банды были пойманы и приговорены к различным наказаниям: от штрафов до нескольких лет тюрьмы. В 2013 году эта история уже была экранизирована Софией Копполой, ее художественная лента получила название «Элитное общество». В фильме снялись Израэль Бруссар, Кэти Чанг и Эмма Уотсон.

Создатели нового сериала обещают изложить произошедшее с иной точки зрения – от лица осужденных воров. Производством шоу занимается Майлз Блейден-Райалл, автор «Неспортивного интереса», киносборника документальных историй о громких скандалах в карьерах известных спортсменов. Специально для его нового проекта было записано многочасовое интервью с Алексис Нейрес и Нику Пруго, двумя из семи членов банды.

The Real Bling Ring: Hollywood Heist появится на Netflix 21 сентября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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