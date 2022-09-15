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Киноафиша Новости Женский волейбол в моде: о чем сериал «Чайки» с Равшаной Курковой и Михаилом Пореченковым

Женский волейбол в моде: о чем сериал «Чайки» с Равшаной Курковой и Михаилом Пореченковым

15 сентября 2022 14:29
Женский волейбол в моде: о чем сериал «Чайки» с Равшаной Курковой и Михаилом Пореченковым

История об отношениях сурового тренера и его женской команды.

19 сентября на телеканале «Россия 1» состоится премьера нового спортивного сериала «Чайки», своеобразного наследника популярного шоу «Дылды» с Павлом Деревянко в главной роли. Новый сериал будет посвящен тяжелым будням женской команды по волейболу, в которой каждая участница стремится не только стать чемпионкой, но и найти личное счастье.

В центре сюжете «Чаек» окажется суровый тренер Максима Тополь. У него очень тяжелый, взрывной и неуступчивый характер, который иногда помогает, а иногда и мешает ему хорошо исполнять свои обязанности. Тополю поручают возглавить скромную провинциальную женскую волейбольную команду из Калининграда. Тренер ставит себе задачу сделать из девушек лучших игроков России. Однако выполнить намеченный план оказывается не так просто, ведь оказывается, что за стальным спортивным характером каждой из его подопечных скрывается их собственная душевная трагедия.

Роль сурового тренера в сериале исполнил Михаил Пореченков («Небесный суд»), а волейболисток сыграли Равшана Куркова («Влюбленные женщины»), Александра Богданова («В созвездии стрельца») и Юлия Мельникова («Водоворот»).

Режиссером шоу выступает Антон Сиверс, который многим зрителям может быть известен по недавнему блокбастеру «Аманат», историческому сериалу «Василиса» и мелодраме «Качели». По словам продюсера проекта Василия Клепацкого, зрителей ожидает очень яркое зрелище:

«Все наши герои живые и обаятельные. Подготовка к съемкам увлекла всю творческую команду. Все, начиная с актеров и заканчивая оператором, с головой погрузились в мир профессионального спорта».

Первый сезон будет состоять из 16 серий. Премьера финального эпизода запланирована на 13 декабря этого года.

Фото: Телеканал «Россия 1»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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