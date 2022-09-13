Стало известно, кто сыграет Элвиса Пресли и его жену в фильме Софии Копполы «Присцилла»

В фильме акцент будет сделан на супруге певца.

Биография Элвиса Пресли продолжает привлекать к себе крупных голливудских кинематографистов. Следом за Базом Лурманом, снявшим кассовый байопик с Остином Батлером в главной роли, экранизировать личную жизнь Короля рок-н-ролла решила София Коппола.

В отличие от масштабной ленты режиссера «Великого Гэтсби», фильм от создательницы «Трудностей перевода» будет более камерным. В центре внимания в нем окажется не легендарный певец, а его супруга Присцилла Пресли. В честь ее имени будущий фильм и получил название. На ведущие образы утверждены Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль») и, соответственно, Джейкоб Элорди («Эйфория»).

В основу фильма лягут опубликованные в 1985 году мемуары «Элвис и я», ставшие литературным бестселлером по версии The New York Times. Коппола очень долго присматривалась к материалу, но реализация проекта стала возможна. Коппола выступит режиссером, автором сценария и исполнительным продюсером.

Проект курирует киностудия A24, ранее сотрудничавшая с Софией над лентами «Последняя капля» и «Элитное общество». Оператором картины выступит Филипп Ле Сурд («Роковое искушение»).

Съемки «Присциллы» начнутся в Торонто осенью этого года.