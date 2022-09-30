Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Исповедь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джонатан Мэйджерс претендует на главную роль в байопике о баскетболисте Деннисе Родмане

Джонатан Мэйджерс претендует на главную роль в байопике о баскетболисте Деннисе Родмане

30 сентября 2022 17:35
Джонатан Мэйджерс претендует на главную роль в байопике о баскетболисте Деннисе Родмане

Будущая звезда киновселенной Marvel сыграт скандально известного игрока, любившего устраивать экстравагантные выходки.

Согласно инсайдерской информации издания Deadline, Джонатан Мэйджерс ведет переговоры со студией Lionsgate о том, чтобы сыграть главную роль в фильме 48 Hours in Vegas («48 часов в Вегасе»). Согласно источнику, хотя сделка еще не закрыта, Мэйджерс явно заинтересован в роли и «дело продвигается гладко».

Предстоящий фильм будет посвящен знаменитому баскетболисту Деннису Родману, также известному как «Червяк». Родман прославился не только как один из лучших игроков НБА 1990-х годов, но и как любитель совершать различные экстравагантные выходки, за которые его часто недолюбливали тренеры и менеджеры. Например, однажды на вручении престижной спортивной премии он публично рассказал историю о том, как лишился девственности. А в 1996 году он пришел в качестве гостя в вечерний выпуск новостей полностью голым. Наконец, название фильма отсылает к его поездке в Лас-Вегас в 1993 году, когда он предпринял неудачную попытку самоубийства, после чего пошел в казино и проиграл там все свои деньги.

Сценарий был написан режиссером Джорданом Вандиной и выставлен на аукцион. Lionsgate идея показалась перспективной, и в августе прошлого года эта студия выиграла торги за права, обойдя конкурентов.

Мэйджерс может быть известен большинству зрителей по фильму «Недруги» и сериалу «Страна Лавкрафта». Такде он появился в сериале Marvel «Локи». В следующем году его можно будет увидеть в роли злодея Канга Завоевателя в фильме Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Также в 2023 году на экраны выйдет спортивная драма «Крид 3», в которой Мэйджерс исполнил одну из главных ролей.

Фото: The Washington Post
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Терапия в кино: 5 честных фильмов о депрессии Читать далее 8 сентября 2022
Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Дикий Запад зовет: Киноафиша приглашает на показ фильма «Умереть за доллар» Читать далее 30 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» «Кино Экспо 2022»: презентации кинокомпаний «Вольга» и «КароПрокат» Читать далее 28 сентября 2022
Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели Пропали с радаров: 6 красавчиков из американских молодежных комедий, которых вы больше никогда не видели Читать далее 29 сентября 2022
7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров 7 новозеландских красавчиков, которых сейчас любят больше, чем голливудских актеров Читать далее 28 сентября 2022
Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Тест: какое животное из диснеевских мультфильмов могло бы стать твоим лучшим другом? Читать далее 27 сентября 2022
Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Еще серию и спать: 6 сериалов, которые вы не выключите, пока не посмотрите залпом Читать далее 28 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро Читать далее 30 сентября 2022
Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Тест на внимательность: а вы заметили эти 5 глупых ляпов в «Звездных войнах»? Читать далее 30 сентября 2022
Тест: какая ты ведьма из фильма «Фокус-Покус»? Тест: какая ты ведьма из фильма «Фокус-Покус»? Читать далее 29 сентября 2022
«Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» «Кино Экспо 2022»: презентации «Централ Партнершип», «Экспонента» и «Наше кино» Читать далее 27 сентября 2022
Related video