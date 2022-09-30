Джонатан Мэйджерс претендует на главную роль в байопике о баскетболисте Деннисе Родмане

Согласно инсайдерской информации издания Deadline, Джонатан Мэйджерс ведет переговоры со студией Lionsgate о том, чтобы сыграть главную роль в фильме 48 Hours in Vegas («48 часов в Вегасе»). Согласно источнику, хотя сделка еще не закрыта, Мэйджерс явно заинтересован в роли и «дело продвигается гладко».

Предстоящий фильм будет посвящен знаменитому баскетболисту Деннису Родману, также известному как «Червяк». Родман прославился не только как один из лучших игроков НБА 1990-х годов, но и как любитель совершать различные экстравагантные выходки, за которые его часто недолюбливали тренеры и менеджеры. Например, однажды на вручении престижной спортивной премии он публично рассказал историю о том, как лишился девственности. А в 1996 году он пришел в качестве гостя в вечерний выпуск новостей полностью голым. Наконец, название фильма отсылает к его поездке в Лас-Вегас в 1993 году, когда он предпринял неудачную попытку самоубийства, после чего пошел в казино и проиграл там все свои деньги.

Сценарий был написан режиссером Джорданом Вандиной и выставлен на аукцион. Lionsgate идея показалась перспективной, и в августе прошлого года эта студия выиграла торги за права, обойдя конкурентов.

Мэйджерс может быть известен большинству зрителей по фильму «Недруги» и сериалу «Страна Лавкрафта». Такде он появился в сериале Marvel «Локи». В следующем году его можно будет увидеть в роли злодея Канга Завоевателя в фильме Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Также в 2023 году на экраны выйдет спортивная драма «Крид 3», в которой Мэйджерс исполнил одну из главных ролей.