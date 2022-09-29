Сериал «Интервью с вампиром» продлен на второй сезон

Кабельный канал AMC настолько уверен в успехе сериала «Интервью с вампиром», что решил заранее обеспечить проекту будущее — за три дня до премьеры (2 октября) телесеть официально продлила новую экранизацию культового романа Энн Райс на второй сезон.

В многосерийной мистической драме расскажут о неоднозначных взаимоотношениях вампиров-аристократов из Нового Орлеана — Луи де Пон дю Лака (Джейкоб Андерсон) и Лестата Де Лионкура (Сэм Рид). Герои знакомятся в начале XX века, после того как Лестат кусает Луи и делает его бессмертным. Спустя некоторое время, главный герой решает оставить своего компаньона ради жизни с обращенной в юном возрасте Клоди (Бэйли Басс). Это вызывает гнев и большую ревность Лестата, что приводит к нежелательным последствиям.

Шоураннером сериала выступает Ролин Джонс («Перри Мейсон»). Первые две серии снял режиссер Алан Тейлор («Множественные святые Ньюарка»). Оба входят и в команду исполнительных продюсеров наряду с Марком Джонсоном («Человек дождя»). Президент отдела оригинального программирования AMC Networks Дэн Макдермотт заявил:

«Это лишь начало целой вселенной с захватывающими историями и персонажами, которые несут в себе дух удивительной работы Энн Райс».

После двухсерийной премьеры последующие эпизоды будут выходить в еженедельном формате вплоть до 13 ноября.