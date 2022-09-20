Андрей Носков готовит фильм «До звезды» по мотивам одноименного спектакля

Актер и постановщик Андрей Носков рассказал изданию Петербургский дневник о своем новом фильме «До звезды», в котором он одновременно исполнил функции режиссера и ведущего исполнителя. По словам Носкова, эта картина оказалась для него настолько важной, что, вопреки своей привычке, изначально он даже не планировал сам сниматься в ней:

«Для меня это очень важный проект. Это ведь мой дебют в роли режиссера такого большого фильма: раньше я ставил спектакли, снимал короткометражки, однако полный метр режиссировал впервые. Изначально я даже не планировал появляться в кадре, но актер, с которым мы договорились, просто не смог. Но в итоге все вышло даже лучше: те, кто уже посмотрел фильм, сказали, что просто не представляют на моём месте другого артиста».

Фильм основан на одноименном спектакле по пьесе Наталии Мошиной «К звездам», который также поставил Носков. В его создании принимали участие люди с ментальными особенностями.

Главный герой – Борис Костиков, самый типичный мужчина средних лет. Работает младшим менеджером, на его шее висят ипотека и вечно недовольная жена, а полностью расслабляется он только за просмотром футбольных матчей по выходным. Буквально ничего не выделяет его среди миллионов таких же россиян. Однако в один день с Борисом связываются агенты секретной службы. Они сообщают ему, что путем строжайшего отбора он был избран для представления всей человеческой цивилизации на переговорах с высшей инопланетной расой.

В фильме также сыграли Юрий Гальцев, Нина Усатова, Александра Тютрюмова, Андрей Зибров, Светлана Щедрина и другие известные актеры.