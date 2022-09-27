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Киноафиша Новости В российский прокат выходит драма «Далекие близкие»

В российский прокат выходит драма «Далекие близкие»

27 сентября 2022 15:38
В российский прокат выходит драма «Далекие близкие»

Роуд-муви об отце и сыне.

Послезавтра в российский прокат выходит драма «Далекие близкие», которая представляет собой трогательную историю про семейные ценности.

Сюжет

В центре повествования — обычный учительный географии из хабаровской школы по имени Борис. Его жизнь погрязла в рутине, он сильно отдалился от сына Миши, из-за того что они редко общаются. Однажды все стремительно меняется. Парень дарит замкнутому отцу свой старый смартфон, и мужчина регистрируется с его помощью в соцсетях. После этого Борис случайно добавляет в друзья Надежду. После длительной переписки он решает поехать к женщине в Подмосковье, чтобы сделать ей сюрприз. В данной авантюре ему соглашается помочь сын, как раз занимающейся перегоном машин в другие города. В ходе путешествия Борис и Миша пройдут путь самопознания, разберутся в давних конфликтах и поймут, почему они со временем стали друг для друга словно чужаки.

Создатели

Центрального героя сыграл Евгений Сытый. Его сына — Филипп Авдеев, а Надежду — Елена Яковлева. В остальной актерский состав вошли Кирилл Кяро, Екатерина Агеева, Ирина Пегова, Дмитрий Лысенков, Андрей Ургант и София Сучкова. За сценарий и режиссуру отвечает молодой отечественный кинематографист Иван Соснин («Иваново счастье», «Чернильное море»).

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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