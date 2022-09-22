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Киноафиша Новости Звезда «Бриджертонов» Джонатан Бэйли получил роль Фиеро в мюзикле «Злая»

Звезда «Бриджертонов» Джонатан Бэйли получил роль Фиеро в мюзикле «Злая»

22 сентября 2022 13:39
Звезда «Бриджертонов» Джонатан Бэйли получил роль Фиеро в мюзикле «Злая»

Картина с Синтией Эриво и Арианой Гранде станет приквелом «Волшебника страны Оз».

В актерском составе мюзикла «Злая» произошло еще одно важное пополнение. Как передает Variety, к центральным актрисам в лице Синтии Эривы («Пиноккио») и Арианы Гранде («Не смотрите наверх») накануне присоединился звезда «Бриджертонов» Джонатан Бэйли.

Предстоящий фильм является приквелом «Волшебника страны Оз». Зрителей ждет история становления и соперничества зеленокожей Эльфабы (Эриво), будущей злой ведьмы Запада, и добросердечной ведьмы Севера Глинды (Гранде). Бэйли досталась роль Фиеро, возлюбленного Эльфабы. Новость об утверждении Бэйди подтвердил в соцсетях режиссер проекта Джон М. Чу («На высоте мечты», «Безумно богатые азиаты»):

«Он идеален, они идеальны. Они были бы идеальны вместе. Рожденные для вечности... Я слишком взволнован, чтобы притворяться, что этого не случилось. У нас есть Фиеро — это Джонатан Бэйли!».

В основу «Злой» лег сказочный роман Грегори Магвайра, который впоследствии стал сверхпопулярным бродвейским мюзиклом. Его авторами выступили Винни Холцман и Стивена Шварца, они же написали сценарий для предстоящей экранизации. «Злая» выйдет в двух частях — студия Universal Pictures выпустит семейную дилогию в преддверии Рождества 2024 и 2025 годов.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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