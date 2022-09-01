Брендан Глисон пополнил актерский состав «Джокера 2»

В актерском составе продолжения «Джокера» произошло еще одно примечательное пополнение. Согласно Deadline, к касту мрачного кинокомикса Тодда Филлипса присоединился Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге», «Голгофа»). Какая роль отведена ирландскому актеру, пока не уточняется. Глисон составит компанию Хоакину Фениксу, Зази Битц и Леди Гаге, которая предположительно сыграет новую версию Харли Квинн.

Сюжет второй части с подзаголовком «Безумие на двоих» также пока окутан туманом, но ожидается, что в фильме будет много музыкальным номеров. Вместе с тем сообщается, что действие развернется преимущественно в стенах психиатрической лечебнице Аркхем, куда Артур Флек угодил в концовке оригинального фильма.

Сценарий «Джокера 2» написали Филлипс и Скотт Сильвер. Бюджет проекта составит $150 млн. Примечательно, что на заработавшую свыше миллиарда первую часть потратили всего $62,5 млн. Съемки сиквела должны стартовать в декабре этого года, но релиз состоится лишь 4 октября 2024-го — ровно спустя пять лет после премьеры оригинальной картины.

Глисона этой осенью можно будет увидеть в драме Мартина МакДоны «Банши Инишерина», где вместе с ним снялись звезды нового «Бэтмена» Колин Фаррелл и Барри Кеоган.