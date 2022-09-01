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Киноафиша Новости Кузьма Котрелев: биография и карьера многообещающего актера

Кузьма Котрелев: биография и карьера многообещающего актера

1 сентября 2022 16:45
Кузьма Котрелев: биография и карьера многообещающего актера

Рассказываем о звезде сериала «ЮЗЗЗ».

Кузьма Котрелев родился в Москве в 1997 году. Сразу после школы он поступил в театральный колледж Олега Табакова. Театральную деятельность актер начал со сцены театра «Соффит». С 2015 года он стал частью МХТ имени А. П. Чехова. Также Котрелев поет и играет на трубе в группе «Еще никак».

Первым телевизионным опытом для 15-летнего Котрелева стало участие в проекте «Синдром дракона». Также там снимались Алексей Мерзликин, Алексей Серебряков, Юрий Цурило, Лев Борисов и другие.

В своем следующем сериале Котрелев сыграл уже одну из главных ролей. Речь о «Красных браслетах» — это российская адаптация испанского сериала, рассказывающего о жизни детей в больнице. Шоу было хорошо принято зрителями и критиками.

Следующий большой проект — сериал «Обитель» по роману Захара Прилепина. Его снял Александр Велединский, автор фильмов «Живой» и «Географ глобус пропил».

Пока самую большую популярность Котрелеву принесла главная роль в сериале «ЮЗЗЗ», показывающем криминальный мир Ростова-на-Дону. Проект был выпущен 2022 году на сервисе PREMIER. Критики оценили не только общее качество сериала, но и игру Котрелева.

Впереди у актера премьера комедии «Марш утренней зари», высмеивающей музыкальную индустрию. Фильм снял режиссер культовых «ДМБ» и «Даун Хауса» Роман Качанов. Дальше мы увидим Котрелева в комедийном сериале о жизни придорожного кафе под названием «Куба».

Фото: Известия/Дмитрий Коротаев
Юрий Липский
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