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Киноафиша Новости Новая часть «Звездного пути» временно лишилась даты релиза

Новая часть «Звездного пути» временно лишилась даты релиза

28 сентября 2022 12:54
Новая часть «Звездного пути» временно лишилась даты релиза

Сейчас студия Paramount занимается поисками режиссера.

Четвертый «Звездный путь» ожидаемо потерял дату релиза. Премьера новой ленты франшизы должна была состояться 22 декабря следующего года, но из-за ухода режиссера Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн») студия Paramount Pictures была вынуждена временно убрать проект из прокатного календаря. Шекман, как известно, отказался от съемок блокбастера о новых приключениях экипажа Энтерпрайз еще летом в пользу новой «Фантастической четверки».

За разработку драматургии очередного фильма отвечают Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел», «Tomb Raider: Лара Крофт») и Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница», «Поступь хаоса») — первые женщины-сценаристы в рамках этой киносерии. Исполнительным продюсером выступает постановщик оригинала и сиквела Джей Джей Абрамс.

Предполагается, что весь основной каст, в который входят Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Саймон Пегг и Джон Чо, вернутся к знакомым ролям и в следующей ленте. В данный момент студия активно занимается поисками нового режиссера. Как только этот важный кадровый вопрос будет урегулирован, боссы Paramount обязательно объявят новую дату релиза.

Последний полнометражный фильм серии датирован 2016 годом. С тех пор было предпринято несколько попыток снять четвертую часть, но по разным причинам это не удавалось.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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