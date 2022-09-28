Новая часть «Звездного пути» временно лишилась даты релиза

Четвертый «Звездный путь» ожидаемо потерял дату релиза. Премьера новой ленты франшизы должна была состояться 22 декабря следующего года, но из-за ухода режиссера Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн») студия Paramount Pictures была вынуждена временно убрать проект из прокатного календаря. Шекман, как известно, отказался от съемок блокбастера о новых приключениях экипажа Энтерпрайз еще летом в пользу новой «Фантастической четверки».

За разработку драматургии очередного фильма отвечают Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел», «Tomb Raider: Лара Крофт») и Линдси Бир («Сьерра Берджесс — неудачница», «Поступь хаоса») — первые женщины-сценаристы в рамках этой киносерии. Исполнительным продюсером выступает постановщик оригинала и сиквела Джей Джей Абрамс.

Предполагается, что весь основной каст, в который входят Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Карл Урбан, Саймон Пегг и Джон Чо, вернутся к знакомым ролям и в следующей ленте. В данный момент студия активно занимается поисками нового режиссера. Как только этот важный кадровый вопрос будет урегулирован, боссы Paramount обязательно объявят новую дату релиза.

Последний полнометражный фильм серии датирован 2016 годом. С тех пор было предпринято несколько попыток снять четвертую часть, но по разным причинам это не удавалось.