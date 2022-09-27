Кевин Файги объяснил, почему Чедвика Боузмана не заменили в MCU другим актером

Продюсер считает, что для смены исполнителя прошло еще слишком мало времени.

Президент Marvel Studios Кевин Файги объяснил свое решение не передавать роль короля Ваканды Т'Чаллы другому актеру после трагической смерти Чедвика Боузмана. В недавнем интервью Empire Файги сказал, что просто был не готов поменять исполнителя:

«Мне казалось, что искать другого актера на роль слишком рано. Стэн Ли всегда говорил, что Marvel для фанатов должен быть как хорошо знакомая улица за окном: какими бы необычными и фантастическими ни были наши персонажи и истории, во всем, что мы делаем, должен быть знакомый, родственный элемент. Мир все еще переживает потерю Чедвика. И режиссер Райан Куглер очень точно отразил эту скорбь в следующей «Черной Пантере».

Файги добавил:

«Конечно, мы не раз обсуждали, что нам делать с персонажем дальше. Но эти разговоры касались не поиска нового актера, а того, как нам почтить память Чедвика — как показать то, что он сделал для Ваканды и образа Черной Пантеры, ведь именно Чедвик сделал их такими невероятными, вдохновляющими и культовыми».

Боузман исполнил роль Т’Чаллы в фильмах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители» и в сольной картине персонажа «Черная Пантера». После шокирующей смерти актера в августе 2020 года от рака толстой кишки, который он тщательно скрывал долгие годы, зрители начали задаваться вопросом, будет ли его персонаж передан другому исполнителю.

После волны вопросов и обсуждений Файги заявил, что Marvel не будет искать нового актера на роль Т’Чаллы. Также он пообещал, что студия почтит память Боузмана в своем будущем фильме «Черная Пантера: Ваканда навсегда», который выйдет в свет 11 ноября 2022 года.