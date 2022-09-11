От «Достать ножи 2» до «Блондинки»: 11 фильмов Netflix, которые выйдут до конца года

Год близится к завершению, но впереди нас ждет еще несколько ярких премьер от Netflix. Запоминаем и ждем!

Дата премьеры: 28 сентября

Долгожданный байопик, который успел стать сенсацией задолго до премьеры. Режиссер вестерна «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» Эндрю Доминик на этот раз обратился к истории самой знаменитой блондинки мира — Мэрилин Монро. Фильм снят по одноименной книге Джойс Кэрол Оутс, рассказывающей историю Нормы Джин Бейкер через призму ее внутреннего мира. В роли легендарной актрисы — звезда фильмов «Бегущий по лезвию 2049» и «Достать ножи» Ана де Армас.

Блондинка

Дата премьеры: 26 октября

Основанная на реальных событиях криминальная драма расскажет о примерном семьянине Чарльзе Каллене, проработавшем медбратом 16 лет. Однако известность Каллену принесли не добропорядочность и ревностное отношение к своей работе — за свою карьеру Чарльз убил несколько десятков своих пациентов, однако, по подсчетам экспертов, он может быть виновен в смерти более чем 300 человек. В главных ролях — Эдди Редмэйн и Джессика Честейн.

Добрый мебрат

Дата премьеры: 4 ноября

Продолжение приключенческой истории со звездой «Очень странных дел» Милли Бобби Браун в главной роли. Фильм снят по мотивам произведений Нэнси Спрингер и рассказывает историю сестры Шерлока Холмса — смелой и предприимчивой девушки Энолы Холмс. На этот раз Эноле предстоит распутать сложное дело о пропавшей девушке.

Энола Холмс — 2

Дата премьеры: 10 ноября

Спустя долгие годы затишья Линдси Лохан возвращается на экраны — на этой раз в романтической комедии, действие которой происходит под Рождество. Главная героиня — избалованная наследница большого состояния, которая теряет память в результате несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах, и теперь оказывается на попечении симпатичного мужчины и его дочери.

Falling for Christmas

Дата премьеры: 18 ноября

Семейное приключенческое фэнтези с Джейсоном Момоа в главной роли. Главная героиня фильма — маленькая девочка, в руки которой попадает карта Страны снов. С помощью авантюриста Флипа она отправляется в волшебный мир, чтобы отыскать там своего отца.

Страна снов

Дата премьеры: 9 декабря

Анимационный фильм от мастера страшных сказок Гильермо дель Торо. Режиссер представит мрачную адаптацию истории о деревянной кукле, мечтающей стать настоящим человеком, на фоне фашистской Италии 1930-х. Главные роли в проекте озвучили Юэн Макгрегор, Рон Перлман, Тильда Суинтон, Кейт Бланшетт и Кристоф Вальц.

Пиноккио

Дата премьеры: 16 декабря

Комедийная драма Алехандро Гонсалеса Иньярриту о журналисте, который спустя долгое время возвращается в родную Мексику, пытаясь справиться с экзистенциальным кризисом, однако за время его отсутствия родные места изменились до неузнаваемости. Это первый фильм режиссера после его полнометражного дебюта «Сука любовь», снятый в Мексике.

Бардо

Дата премьеры: 23 декабря

Сиквел нашумевшего фильма с Дэниэлом Крейгом в роли остроумного детектива Бенуа Бланка. На этот раз ему предстоит расследовать дело об убийстве во время отдыха на частном острове. Партнерами Крейга по площадке стали Итан Хоук, Эдвард Нортон и Кейт Хадсон.

Достать ножи — 2

Дата премьеры: 30 декабря

Экранизация одноименного сатирического романа Дона Делилло от автора «Брачной истории» Ноа Баумбака с Адамом Драйвером в главной роли. Его герой — профессор Джек Гленди, изучающий Адольфа Гитлера. Когда неподалеку от города, где он живет с женой и детьми, происходит железнодорожная авария, это запускает цепочку непредсказуемых событий.

Белый шум

Чудо

Дата премьеры: декабрь, точная дата неизвестна

Действие драматического триллера с Флоренс Пью в главной роли происходит в Ирландии в 1862 году, куда стекаются туристы со всего света, чтобы собственными глазами увидеть чудо — маленькую девочку, которая несколько месяцев прожила без еды. В надежде разгадать природу этой загадки к девочке отправляется и английская медсестра Либ Райт.

Чудо

Дата премьеры: 6 января

Готический триллер о серии убийств, произошедшей в Военной академии США в 1830 году. Расследовать преступление детективу помогает молодой курсант Эдгар По. В ролях — Кристиан Бэйл, Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур.