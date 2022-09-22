Началось производство второго сезона сериала «И просто так»

Производство второго сезона сериала «И просто так» официально стартовало. Новостью в своих соцсетях поделились центральная звезда шоу Сара Джессика Паркер и члены творческой команды, сразу после читки сценария опубликовавшие в качестве бонуса снимки титульных листов.

«И просто так» — это прямой сиквел сериала «Секс в большом городе». Помимо Паркер, сыгравшей нью-йоркскую модницу Кэрри Брэдшоу, к знакомым ролям вернутся Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс). Кроме того, в касте задействованы Эван Хэндлер (Гарри Голденблатт) и Сара Рамирес, воплотившая в первом сезоне небинарного комика Че Диаз. Из актеров оригинального шоу к продолжению в прошлом месяце присоединился Джон Корбетт, исполнивший в оригинальном шоу роль Эйдана Шоу — это давний любовный интерес Кэрри.

Многие полагают, что Корбетт займет место испортившего свою репутацию Криса Нота. В момент старта первого сезона Нот угодил в заголовки скандальной хроники из-за обвинений в домогательствах.

Шоураннером и исполнительнм продюсером проекта, как и прежде, выступает создатель «Секса в большом городе» Майкл Патрик Кинг. О сюжете и дате релиза на HBO Max пока ничего неизвестно, но можно предположить, что продолжение выйдет в первой половине 2023 года.