Крис Хемсворт и Марк Руффало предлагают нестандартное воссоединение Мстителей

После эпической развязки «Саги бесконечности» в живых остались только три члена оригинальной команды Мстителей — Тор, Халк и Соколиный глаз. Железный человек и Черная вдова официально мертвы, а Капитан Америка нашел преемника и отправился в прошлое.

Несмотря на то, что выжившие герои уже появились в новых проектах киновселенной Marvel, многим фанатам не хватает сошедших со сцены персонажей. С ними солидарны Крис Хемсворт (Тор) и Марк Руффало (Халк). Все началось с того, что Хемсворт сделал репост ролика с промотура «Мстителей: Финал». В представленном видео звезды супергеройского блокбастера исполняют хором песню Hey Jude группы The Beatles.

«Казалось, мы удалили это из интернета… Но, возможно, настало время снова собраться вместе. Крис Эванс, Марк Руффало и Роберт Дауни — младший, что вы думаете на этот счет?» — написал Хемсворт.

На сообщение очень скоро откликнулся Руффало, предложивший провести «общий сбор» и отправиться в дорожное турне:

«Кажется, тут попахивает мировым турне. Давайте устроим дорожное шоу ребята! Мстители, общий сбор».

Первоначально данным роликом ради шутки поделился Дауни во время продвижения «Мстителей: Финал» в 2019 году. Несмотря на то, что в нем нет Джереми Реннера и Скарлетт Йоханссон, можно не сомневаться, что Хемсворт и остальные были бы не против пригласить в свой «музыкальный коллектив» отсутствующих коллег.