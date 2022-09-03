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Киноафиша Новости Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel?

Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel?

3 сентября 2022 17:00
Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel?

Проверим, насколько внимательно ты смотрел за киновселенной в последнее время.

Половина веселья во время просмотра проектов Marvel Studios – это поиски пасхалок. За годы своего существования киновселенная разрослась до циклопического размера, и отсылки в ней могут связывать фильмы или сериалы, которые, казалось бы, не должны иметь вообще ничего общего. Подобные мелочи в MCU выполняются почти филигранно – порой настолько, что даже мегафанат не всегда может с первого раза заметить очередной референс. Комиксы, сама MCU или же поп-культура в целом – пасхалки в киновселенной очень разнообразны, и мы предлагаем тебе проверить, насколько хорошо ты ориентируешься в сериальных отсылках.

Алена Попова
Алена Попова
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