Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel?

Половина веселья во время просмотра проектов Marvel Studios – это поиски пасхалок. За годы своего существования киновселенная разрослась до циклопического размера, и отсылки в ней могут связывать фильмы или сериалы, которые, казалось бы, не должны иметь вообще ничего общего. Подобные мелочи в MCU выполняются почти филигранно – порой настолько, что даже мегафанат не всегда может с первого раза заметить очередной референс. Комиксы, сама MCU или же поп-культура в целом – пасхалки в киновселенной очень разнообразны, и мы предлагаем тебе проверить, насколько хорошо ты ориентируешься в сериальных отсылках.