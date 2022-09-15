Второе пришествие куклы-убийцы: вышел трейлер второго сезона «Чаки»

Американские телеканалы USA Network и SYFY показали трейлер второго сезона сериала «Чаки». Действие новой главы истории о кукле-убийце развернется в католической школе, куда троицу юных главных героев после событий первого сезона отправят для перевоспитания. Джейк, Девон и Лекси окажутся под пристальным надзором жестоких монахинь и священников. В это же время Чаки вновь попытается убить невезучих подростков, только на этот раз ему будет помогать целая армия его злобных копий.

Сериал «Чаки» — это продолжение культовой серии хорроров о кукле, в которую вселилась душа погибшего серийного убийцы. Премьера первого сезона шоу, состоящего из восьми серий, состоялась в 2021 году. Сериал снискал популярность среди поклонников франшизы, что открыло дорогу второму сезону. Ранее в сети уже появлялось несколько тизеров, кадров и постеров второго сезона, однако свежий трейлер предоставил больше всего информации о его сюжете.

Исполнители главных ролей Закари Артур, Бьоргвин Арнарсон и Аливия Элин Линд вернутся к своим ролям. Пост шоураннера проекта все так же занимает Дон Манчини.

Премьера второго сезона «Чаки» состоится 5 октября этого года.