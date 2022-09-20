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Стартовали съемки второго сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой

20 сентября 2022 13:57
Стартовали съемки второго сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой

Появились подробности сюжета.

Российский онлайн-кинотеатр KION и компания LOOKFILM официально объявили о начале съемочного процесса второго сезона комедийной драмы «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. Продолжением занимается оригинальная творческая команда в лице сценаристов Елизаветы Тихоновой и Марии Шульгиной.

Стартовали съемки второго сезона сериала «Почка» с Любовью Аксеновой

В новых эпизодах прошедшая через духовный рост главная героиня будет учиться любить. Действие начнется в Хорватии, куда беспринципная и смертельно больная Наташа Кустова отправилась на пересадку почки, полученную от матери Михаила — пациента центра трансплантологии. Операция проходит с внезапным побочным эффектом, из-за которого Кустова воспылала страстью к своему спасителю. Теперь она буквально одержима Мишей. Из-за сильной тяги и чувства вины, она возвращается в Москву, чтобы найти возлюбленному почку, но он очень обижен на Наташу. Не желая видеть девушку, мужчина честно ждет своей очереди на пересадку, но есть одна проблема — перед ним пожилой человек с острой необходимостью. На фоне этого движимая теплыми чувствами и эгоизмом Наташа идет на крайнюю меру: она решает спасти абсолютно каждого пациента, чтобы Мише легально достался желанный орган.

Вместе с Аксеновой в актерском составе нового сезона задействованы Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко, а также Леонид Бичевин и Павел Баршак. Релиз состоится в 2023 году.

Фото: KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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