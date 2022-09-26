Лучший телепроект студии Marvel: доступны первые отзывы о спецвыпуске «Ночной оборотень»

До премьеры спецвыпуска Marvel Studios «Ночной оборотень» осталось менее двух недель, поэтому экспериментальный хоррор с Гаэлем Гарсией Берналем и Лаурой Доннелли уже показали западной прессе. Критики остались в полном восторге. Как это часто бывает с проектами MCU, черно-белый режиссерский дебют композитора Майкла Джаккино называют чуть ли не лучшим телепректом франшизы. Ниже приведены отзывы заокеанских журналистов:

Роб Киз, Screen Rant:

«Новые монстры и герои MCU потрясающие, как и режиссура с музыкой Майкла Джаккино! Второстепенные персонажи не хватают звезд с неба, но это не мешает «Ночному оборотню» оставаться захватывающим хэллоуинским спецвыпуском. Им следует продолжать делать больше подобного».

Грант Херманнс, Screen Rant:

«Мне подвернулся шанс немного раньше посмотреть «Ночного оборотня» и, откровенно говоря, теперь это наверно мой любимый проект четвертой фазы MCU. Это по-настоящему жесткое, пугающее и ироничное зрелище — первое истинное погружение Marvel в ужасы. Сделано это невероятно хорошо».

Перри Немирофф, Collider:

«Ночной оборотень» — это тот самый хэллоуинский пир MCU, на который я рассчитывала! Восхитительная ода классическим фильмам о монстрах с трюками, стилизацией и спецэффектами в лучших традициях франшизы. Очень понравилось динамикам персонажей Гаэля Гарсии Берналя и Лауры Доннелли».

Эрик Голдман, Fandom:

«Влюбился в «Ночного оборотня»! Возвращение к черно-белому классическому хоррору идеально подходит для данной истории и дает проекту особое место в MCU. Это яркий пример того, как они могут раздвигать границы».

BSL:

«Marvel мощно размахнулись с «Ночным оборотнем» и сумели выделить его. Мне нравится сочетание манерного хоррора с привычной стилистикой киновселенной. Гаэль Гарсиа Берналь идеально подходит на роль Джека Рассела, а Леший станет любимцем фанатов. В общем, Майкл Джаккино не разочаровал».

«Ночной оборотень» длится 52 минуты. Премьера состоится на Disney+ 7 октября.