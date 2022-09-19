Детективный сериал «Русалки»: сюжет, актеры, где проходили съемки

В этом месяце в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink состоялась премьера многосерийного мистического детектива «Русалки», основанного на одноименном израильском сериале 2014 года. Рассказываем о сюжете, актерах и производственных деталях.

Сюжет

Отправная точка повествования — загадочное событие, произошедшее в небольшом приморском городке. В местных дюнах находят бездыханное тело молодой девушки, без вести пропавшей 14 лет назад во время семейной поездки. Покойная приходится сестрой-близнецом следователю Рите Тихоновой, поэтому для героини дело обретает личный характер. В компании нового напарника Матвея Кожухова она пытается выяснить тайну исчезновения и смерти девушки, однако на официальном уровне делом поручают заниматься опытному следователю Ольге Беловой, которая находит важные зацепки. В процессе расследования Рита понимает, что все значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Очень скоро история становится еще запутаннее и обретает сверхъестественные очертания, когда внезапно исчезает семилетняя дочка Риты по имени Юля.

Актеры и где проходили съемки

Центральную роль в проекте сыграла Иева Андреевайте («Тетрис»), а образ ее напарника воплотил Петр Федоров («Сталинград»). Роль Беловой исполнила Дарья Мороз («Содержанки»). В остальной ансамбль вошли Марта Тимофеева-Кесслер, Михаил Горевой, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова, Мераб Нинидзе, Анна Цуканова-Котт, Мария Шумакова и Константин Воробьев. Постановкой занимался режиссер Александр Кириенко («Теория зла»).

Основная часть съемок прошла в Анапе. Уникальную атмосферу помогли воссоздать местные лиманы, лотосовые поля, расположенные в окрестностях рыбацкие деревни и, разумеется, песчаное побережье. Самой сложной частью производства стали подводные съемки.