Работая над фильмом «Вавилон», Дэмьен Шазелл вдохновлялся «Сладкой жизнью» и «Нэшвиллом»

В рамках 47-го кинофестиваля в Торонто был показан дебютный трейлер эпической ретро-драмы Дэмьена Шазелла «Вавилон». Ролик произвел на собравшихся настолько сильные впечатление, что организаторам киносмотра пришлось включить его повторно.

Трейлер новой ленты от режиссера «Ла-Ла Ленда» содержит множество ярких кадров, отражающих всю мощь навсегда ушедшей эпохи Голливуда. Однако больше всего эмоций вызвали пьяный Брэд Питт, вытанцовывающий чечетку в одних трусах, и Марго Робби, которая представлена в качестве местной иконы с растрепанными волосам, пускающейся в своем откровенном красном платье в бурную джазовую вакханалию.

Действие фильма развернется в 1920-х годах — в знаковый период перехода кинематографа к звуку. В качестве источника вдохновения Шазелл использовал различные знаковые картины, отражающие переход общества к новым временам, включая «Сладкую жизнью» Федерико Феллини, «Нэшвилл» Роберта Олтмена и «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы.

«Трагическая ирония того периода заключается в том, что как раз в тот момент, когда данная форма искусства достигла своего апогея, звук и целый ряд изменений — технологических, социальных и индустриальных — лишили ее опоры. Это побудило меня посмотреть фильмы, в которых отражена идея общества в переходный период».

Релиз «Вавилона» запланирован на 25 декабря.