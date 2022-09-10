Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн

Возвращение «‎ Отеля Трансильвания », космические приключения и преступная животная группировка. Рассказываем, какие анимационные работы вы могли пропустить в этом году.

Комедийное фэнтези Pixar про живущую в Торонто девочку-подростка Мэйлин, когда однажды обнаруживает в себе способность превращаться в гигантскую красную панду, когда ее одолевают сильные эмоции. Теперь девочке предстоит узнать семейную тайну, объясняющую природу ее необычного дара, и научиться жить с ним.

Я краснею

Монстры на каникулах: Трансформация

Новая часть популярной франшизы о монстрах, обитающих в отеле «Трансильвания». Монстрирующий жезл – изобретение Ван Хельсинга – способен превращать человека в монстра и наоборот. В результате недоразумения Дракула становится обычным человеком, а вот Джонни, наоборот, перевоплощается в монстра. Чтобы вернуться назад, героям необходимо отправиться в рискованное путешествие и отыскать необходимое средство трансформации.

Монстры на каникулах: Трансформация

Отечественная сказка, в которой Кощей пытается завоевать сердце богатырши Варвары. Кстати, Кощей здесь предстает совсем не изможденным стариком, каким мы обычно его себе представляем, а симпатичным модником, в чьем сердце может найтись место для любви.

Кощей. Похититель невест

Вдохновляющий французский мультфильм о девочке Джорджии, которая больше всего на свете мечтает стать пожарным, как ее отец. Но в годы, в которые разворачиваются действие мультфильма, девушек не берут в эту профессию. Когда в городе появляется таинственный поджигатель, а пожарные один за другим исчезают, Джорджия решает притвориться парнем и записаться в добровольческий отряд под руководством своего отца.

Пламенное сердце

Этот дом

Кукольная антология от Netflix, рассчитанная скорее на взрослую аудиторию. Все три истории, рассказанные в мультфильме, объединяет место действия – загадочный особняк. Первая история – классический хоррор о семье, поселившейся в «нехорошем» доме. Вторая – почти кафкианская притча о крысенке, который планирует продать этот дом. Третья – вдохновляющая драма о кошке, которая всеми силами пытается восстановить разрушающийся дом, пока нерадивые арендаторы мешают ей это сделать.

Этот дом

Когда банда антропоморфных зверей, известная в Лос-Анджелесе как «плохие парни», попадается полиции, их лидер, мистер Волк, решает пойти на уловку и упросить дать им шанс на перевоспитание. Под началом профессора-филантропа Мармелада банда начинает делать маленькие шажки по пути исправления. Вот только окружающие продолжают видеть в них преступников, в то время как они сами, кажется, не прочь действительно завязать с криминальным прошлым.

Плохие парни

Китайский мультфильм, продолжающий рассказывать о приключениях дружелюбного медведя Брэмбла. В этот раз, столкнувшись с внеземной цивилизацией, Брэмбл обретает сверхъестественные способности. И они вскоре ему пригодятся, ведь к Земле приближаются опасные космические пираты, которые хотят покорить Вселенную.

Побег из космоса

Семейная история от Apple TV о восемнадцатилетней воспитаннице детского дома Сэм, которая, покормив бездомного кота, находит монетку, которая начинает приносить своей обладательнице удачу. Однако вскоре Сэм лишается своего волшебного талисмана и в попытке вернуть его вновь приходит туда, где нашла монетку. С этого начинается ее путешествие в Страну Удачи.

Удача

Франко-бельгийский мультфильм об одержимом приключениями зверьке, наполовину кролике, наполовину цыпленке. Кролецып отправляется в рискованное путешествие, чтобы отыскать древний артефакт – Хомяка тьмы, который много лет назад уже безуспешно пытались отыскать другие искатели приключений.

Кролецып и Хомяк Тьмы

Мультфильм рассказывает о знаменитой высадке на Луну в 1969 году с двух разных точек зрения: астронавта и десятилетнего ребенка, который живет рядом с космической станцией и больше всего на свете мечтает отправиться в фантастическое путешествие на Луну.