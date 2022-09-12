Вайнона Райдер получила роль в семейном фильме «Дом с привидениями»

На недавнем мероприятии D23 Expo раскрыли свежие подробности предстоящего семейного блокбастера «Дом с привидениями», являющегося новой киноверсией одноименного аттракциона из Диснейленда, по мотивам которого ранее сняли провалившийся фильм с Эдди Мерфи.

На D23 Expo небольшой видеоролик, в котором фигурировала ранее никак не связанная с проектом Вайнона Райдер. Звезда «Очень странных дел» и «Битлджуса» сыграла одного из призраков сверхъестественного особняка. В остальной исполнительский ансамбль мистической комедии вошли Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Дэнни ДеВито, Лакит Стэнфилд, Тиффани Хэддиш, Джейми Ли Кертис, Дэн Леви, Чейз В. Диллон, Хасан Минхадж и Джаред Лето.

Вместе с этим студия Disney выпустила обновленный синопсис с расписанными ролями главных действующих лиц.

В центре истории окажется доктор Габби (Доусон) и ее девятилетний сын (Диллон), которые в поисках нового жилья селятся в очень выгодное с финансовой точки зрения, но крайне подозрительное поместье в Новом Орлеане. Оказывается, что дом населен различными пугающими сущностями. Чтобы избавиться от нечистой силы, главная героиня зовет на помощь знатока паранормальных явлений Бена Матиаса (Стэнфилд), а потом обращается к ясновидящей Гарриет (Хэддиш), священнику Кенту (Уилсон) и пожилому историку (ДеВито).

Поставил картину режиссер Джастин Симиен («Уважаемые белые люди», «Мои волосы хотят убивать»), сценарий написала Кэти Дипполд («Охотники за привидениями», «Шпион»). Продюсерами выступают Гильермо дель Торо и продюсер «Аладдина» Дэн Лин, недавно отказавшийся от должности куратора расширенной вселенной DC.

«Дом с привидениями» выйдет в прокат 10 марта 2023 года.