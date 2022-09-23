Создатель «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» готовит новый сериал

Создатель сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган заключил договор с Apple на создание нового сериала. Одну из главных ролей в его будущем проекте исполнит звезда «Лучше звоните Солу» Рэй Сихорн, сыгравшая Ким Уэкслер в «Лучше звоните Солу». Детали сюжета пока что держатся в секрете, но уже известно, что новый сериал получит минимум два сезона.

Гиллиган выступит сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта совместно с Джеффом Фростом и Дайан Мерсер. Студия Sony Pictures Television, которая также выпустила «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», займется производством шоу.

Сам Гиллиган про свой новый сериал говорит следующее:

«По прошествии пятнадцати лет я подумал, что хотел бы отойти от антигероев. А разве можно представить себе лучшую актрису на геройскую роль, чем блестящая Рэй Сихорн? И как же приятно было воссоединиться со своей старой командой из Sony Pictures Television! Именно они много лет назад решили рискнуть и согласиться на создание «Во все тяжкие». Теперь мы собрали новую отличную команду в Apple, и я и мои замечательные давние партнеры в Sony очень рады работать с ними над новым сериалом».

После финала шестого сезона «Лучше звоните Солу» в сети уже появлялось несколько объявлений о том, чем теперь займется команда сериала. Например, Боб Оденкерк сыграет главную роль в шоу Straight Man от AMC, а Джанкарло Эспозито сыграет в драме Parish.