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Киноафиша Новости В Москве начались съемки мистического сериала «Дурная кровь»

В Москве начались съемки мистического сериала «Дурная кровь»

6 сентября 2022 14:02
В Москве начались съемки мистического сериала «Дурная кровь»

Главный герой — молодой человек, в котором просыпаются темные силы.

На территории Москвы официально стартовали съемки многосерийной мистической мелодрамы «Дурная кровь». Производством проекта по заказу канала ТВ-3 занимается студия 1-2-3 Production.

В центре сюжета окажется молодой человек по имени Максим. Это воспитанный приемной матерью добросердечный парень, у которого есть одна уникальная особенность — он является наследником темных сил, проснувшихся без его воли. Чтобы понять, что с ним происходит, персонажу предстоит пройти длинный путь самопознания и разобраться в сложных хитросплетениях добра и зла. Поможет ему в этом параллельно развивающаяся романтическая сюжетная линия.

В Москве начались съемки мистического сериала «Дурная кровь»

Креативный продюсер и шоураннер Владимир Пермяков убежден, что шоу обязательно найдет отклик у всех слоев аудитории, потому что в нем содержится достаточно общих тем:

«Это стильный сериал, действие которого развивается в двух мирах — молодых и взрослых, и поэтому он обращен одновременно как к старшей аудитории, так и к молодежи — он покажет поколение тех, кто отвечает за воспитание Максима, и окружение его ровесников, которые активно проживают свою молодость и выстраивают первые любовные отношения, определяя свои жизни на долгие годы».

На правах второго шоураннера и главного режиссера выступает Наталия Микрюкова. В основной актерский состав вошли Вячеслав Пискунов, Алина Бабак, Майя Вознесенская, Лиана Гриба и Анна Данькова.

Фото: 1-2-3 Production
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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