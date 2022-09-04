Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество»

В сети появился дебютный трейлер черной комедии «Имущество» (The Estate), которая посвящена войне за наследство среди членов одной колоритной семьи. Главные роли в ленте сыграли Тони Коллетт («Реинкарнация») и Анна Фэрис («Очень страшное кино»). Также в сатирическом фильме режиссера и сценариста Дина Крэйга («Смерть на похоронах») снялись Кэтлин Тернер («Роман с камнем»), Дэвид Духовны («Блудливая Калифорния»), Розмари ДеУитт («И повсюду тлеют пожары») и Рон Ливингстон («Братья по оружию»).

В центре сюжета — две сестры в лице разоряющейся Мэйси (Коллетт) и слегка анархичной Саванны (Фэрис), узнавших весть, что их неприлично богатая тетушка Хильда (Тернер) больна неизлечимой болезнью, поэтому жить ей осталось совсем немного. Судьба родственницы не сильно трогает сестер, зато их очень привлекает возможность получения ее богатств. Взбудораженные этим шансом героини оперативно оказываются на пороге дома состоятельной матроны, однако выясняется, что они такие не одни. В шикарном особняке уже находится их хищная кузина Беатрис (ДеУитт), а вскоре к ним присоединяется пронырливый племянник Ричард (Духовны). У всех одна и та же цель — втереться в доверие к пожилой даме и получить часть ее внушительного состояния. На этой почве между персонажами начинается настоящее состязание.

«Имущество» выйдет в американский прокат 4 ноября.