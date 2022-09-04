Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество»

Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество»

4 сентября 2022 12:46
Тони Коллетт и Анна Фэрис борются за наследство тетушки в трейлере комедии «Имущество»

В ленте от режиссера «Смерти на похоронах» также сыграли Дэвид Духовны, Розмари ДеУитт и Кэтлин Тернер.

В сети появился дебютный трейлер черной комедии «Имущество» (The Estate), которая посвящена войне за наследство среди членов одной колоритной семьи. Главные роли в ленте сыграли Тони Коллетт («Реинкарнация») и Анна Фэрис («Очень страшное кино»). Также в сатирическом фильме режиссера и сценариста Дина Крэйга («Смерть на похоронах») снялись Кэтлин Тернер («Роман с камнем»), Дэвид Духовны («Блудливая Калифорния»), Розмари ДеУитт («И повсюду тлеют пожары») и Рон Ливингстон («Братья по оружию»).

В центре сюжета — две сестры в лице разоряющейся Мэйси (Коллетт) и слегка анархичной Саванны (Фэрис), узнавших весть, что их неприлично богатая тетушка Хильда (Тернер) больна неизлечимой болезнью, поэтому жить ей осталось совсем немного. Судьба родственницы не сильно трогает сестер, зато их очень привлекает возможность получения ее богатств. Взбудораженные этим шансом героини оперативно оказываются на пороге дома состоятельной матроны, однако выясняется, что они такие не одни. В шикарном особняке уже находится их хищная кузина Беатрис (ДеУитт), а вскоре к ним присоединяется пронырливый племянник Ричард (Духовны). У всех одна и та же цель — втереться в доверие к пожилой даме и получить часть ее внушительного состояния. На этой почве между персонажами начинается настоящее состязание.

«Имущество» выйдет в американский прокат 4 ноября.

Фото: Signature Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Лучше чем оригинал: 10 кинопародий, которые стали культовыми Читать далее 3 сентября 2022
Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Тест: а ты заметил эти 10 важных отсылок в сериалах Marvel? Читать далее 3 сентября 2022
Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Богатые тоже платят: 6 голливудских знаменитостей, которые купили дом в ипотеку Читать далее 2 сентября 2022
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Читать далее 2 сентября 2022
Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Зрители их пристыдили: 5 слишком откровенных ролей русских актрис, которые испортили им жизнь Читать далее 4 сентября 2022
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Читать далее 1 сентября 2022
В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам В поисках здравого смысла: 6 нелогичных моментов в MCU, которые разбили сердце фанатам Читать далее 5 сентября 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Читать далее 4 сентября 2022
Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Что посмотреть на выходных: приквел «Властелина колец», психотриллер про маньяка и другие онлайн новинки Читать далее 2 сентября 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Related video