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Киноафиша Новости Отзывы о мини-сериале «На страже пляжа»: легкое зрелище с простым сюжетом

Отзывы о мини-сериале «На страже пляжа»: легкое зрелище с простым сюжетом

26 сентября 2022 13:45
Отзывы о мини-сериале «На страже пляжа»: легкое зрелище с простым сюжетом

Главную роль исполнил Антон Филипенко.

В прошлом месяце на сервисе PREMIER состоялся релиз многосерийного комедийного детектива «На страже пляжа», который посвящен приключениям профессионального чистильщика — это человек, занимающегося уборкой мест преступлений. Публика встретила шоу достаточно тепло. Большинству посмотревших понравилась легкость сериала и простота сюжета.

Ниже приведены выдержки из обзоров телезрителей:

Aleksander86:

«Сюжет оказался достаточно оригинальным, так как я ожидал классического детектива про полицию на пляже, коих было уже масса. Конечно, я такие выводы сделал только исходя из постера. Поэтому сериал начал удивлять меня уже с первых минут».

elena bylax:

«Создатели поставили планку снять комедийный детектив с юмором не ниже, чем в сериале «Проект «Анна Николаевна», но получилось всего лишь мило и не всегда юмор вызывает даже улыбку».

UNA73:

«В целом сериал «На страже пляжа» понравился. Конечно, если бы не посмотрела, то ничего не потеряла. Но хороших комедий сейчас мало, а хочется просто отключить мозги и провести спокойно вечер. Этот фильм, думаю, подойдет».

Татьянаzzz:

«Прекрасные виды Геленджика, много довольно хороших шуток и добротного юмора, в каждой серии новое расследование, Антон Филипенко в образе гениального криминалиста весьма хорош».

bojemoy:

«Актеры играют превосходно, динамика происходящих событий и быстрый монтаж вкупе с сочными кадрами буквально завораживают, а музыкальное оформление очень точно передает настроение и атмосферу».

Фото: PREMIER
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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