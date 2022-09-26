Отзывы о мини-сериале «На страже пляжа»: легкое зрелище с простым сюжетом
Главную роль исполнил Антон Филипенко.
В прошлом месяце на сервисе PREMIER состоялся релиз многосерийного комедийного детектива «На страже пляжа», который посвящен приключениям профессионального чистильщика — это человек, занимающегося уборкой мест преступлений. Публика встретила шоу достаточно тепло. Большинству посмотревших понравилась легкость сериала и простота сюжета.
Ниже приведены выдержки из обзоров телезрителей:
Aleksander86:
«Сюжет оказался достаточно оригинальным, так как я ожидал классического детектива про полицию на пляже, коих было уже масса. Конечно, я такие выводы сделал только исходя из постера. Поэтому сериал начал удивлять меня уже с первых минут».
elena bylax:
«Создатели поставили планку снять комедийный детектив с юмором не ниже, чем в сериале «Проект «Анна Николаевна», но получилось всего лишь мило и не всегда юмор вызывает даже улыбку».
UNA73:
«В целом сериал «На страже пляжа» понравился. Конечно, если бы не посмотрела, то ничего не потеряла. Но хороших комедий сейчас мало, а хочется просто отключить мозги и провести спокойно вечер. Этот фильм, думаю, подойдет».
Татьянаzzz:
«Прекрасные виды Геленджика, много довольно хороших шуток и добротного юмора, в каждой серии новое расследование, Антон Филипенко в образе гениального криминалиста весьма хорош».
bojemoy:
«Актеры играют превосходно, динамика происходящих событий и быстрый монтаж вкупе с сочными кадрами буквально завораживают, а музыкальное оформление очень точно передает настроение и атмосферу».