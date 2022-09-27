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Киноафиша Новости Создатели «Теории большого взрыва» ответили, возможно ли возобновление сериала

Создатели «Теории большого взрыва» ответили, возможно ли возобновление сериала

27 сентября 2022 12:35
Создатели «Теории большого взрыва» ответили, возможно ли возобновление сериала

Автор шоу заявил, что начинает задыхаться от волнения, даже думая об этом.

В свежем большом интервью Entertainment Weekly по случаю 15-летия «Теории большого взрыва» один из авторов сериала Билл Прэди поделился своими мыслями о том, может ли культовое шоу получить продолжение в будущем. Он сказал, что просто не может представить себе, какими могли бы быть новые серии:

«Я знаю, что актеры часто собираются вместе для встреч с фанатами и других подобных мероприятий. Но мне трудно представить, что можно было бы добавить к этой истории после финала, потому что последняя серия была одной из самых красивых и приятных во всем сериале. То чувство завершенности, которое она принесла, было поразительным. Я просто не знаю, смогли бы мы сделать что-то лучше нее или нет».

С этим согласился сценарист сериала Чак Лорри:

«Я не думаю, что мы что-то упустили в своей работе. Этот финал был настолько близок к идеалу, насколько это вообще возможно».

Однако Прэди добавил, что сказанное им вовсе не означает, что он не хочет сделать продолжение:

«Хотел бы я снова увидеть этих персонажей? Да, безусловно. Могу ли я хотя бы предположить, как это можно было бы реализовать? Нет, не могу. Каждый раз начинаю задыхаться от волнения, просто думая об этом».

Ранее в этом году Кейли Куоко, исполнительница роли Пенни, во время мероприятия Variety также сказала несколько слов о возможном продолжении сериала. Тогда актриса заявила, что после просмотра воссоединения «Друзей» она загорелась идеей сделать что-то подобное и для «Теории большого взрыва».

Фото: CBS
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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