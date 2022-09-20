7 фильмов, похожих на «Однажды в Голливуде»

Картина одного из ведущих кинорежиссеров современности Квентина Тарантино одновременно похожа на все сразу и не похожа ни на один из его предыдущих фильмов. Сам Квентин назвал «Однажды в Голливуде» самой близкой из всего, что он снял, к «Криминальному чтиву», хотя многие критики выразили диаметрально противоположное мнение. Рассказываем какие фильмы действительно близки по сюжету, идее и атмосфере.

Фильм снят по мотивам автобиографии Грег Сестеро, соавтора и близкого друга Томми Вайсо. По словам Сестеро, Вайсо считал, что только два актера смогут воплотить его образ в экранизации – Джеймс Франко или Джонни Депп. В центре событий – горе-творец Грег, который в начале своей творческой карьеры познакомился с необычным режиссером Томми Вайсо. Подружившись, они отправляются вместе покорять Голливуд. Чтобы вжиться в образ, Франко раздавал указания в стиле Томми Вайсо в течение всего съемочного процесса. Сет Роген отмечал, что ему непросто было работать с Франко, пришлось долго привыкать к ему забавному акценту.

Горе-творец

Еще одна картина, действие которой разворачивается в 50-е годы на «фабрике грез». Протагонист Эдди Мэнникс, которого воплощает на экране Джош Бролин, работает на известной киностудии специалистом по решению трудных ситуаций. Его главная задача – оберегать своих подопечных-знаменитей от конфликтов, избавляться от компроматов и пресекать сплетни, которые могут испортить их репутацию и навредить карьере. Примечательно, что вымышленная студия Capitol Pictures ранее фигурировала в «Бартоне Финке», другой картине братьев Коэнов.

Да здравствует Цезарь!

И вновь комедийная драма от Джеймса Франко, снятая по одноименной книге Стива Эриксона. В 2014 году Франко приехал на Венецианский фестиваль и сообщил, что «делает маленький фильм», который, возможно, представит в Венеции в следующем году. Режиссер сам воплотил образ главного героя – студента архитектурного факультета, который мечтает работать в киноиндустрии и в конце 60-х отправляется в Лос-Анджелес. Юноша застает переломный период в голливудской кинопромышленности и с головой окунается в мир секса, наркотиков и рок-н-ролла.

Зеровилль

А теперь переместимся в Голливуд 30-х годов, представленный на экране культовым режиссером и сценаристом Вуди Алленом. Парень по имени Дорфман, воплощенный на экране Джесси Айзенбергом, приезжает в Лос-Анджелес из Нью-Йорка и пытается устроиться на работу в сфере киноиндустрии при содействии своего дяди Фила, которого сыграл Стив Карелл. Вуди Аллен упоминал, что его задачей было снять фильм, структура которого похожа на литературное произведение. Картина стала самой дорогой из всех, снятых режиссером. Ее примерный бюджет составил 30 миллионов долларов.

Светская жизнь

Байопик от режиссера Саши Джерваси посвящен отношениям Альфреда Хичкока, исполненного актером Энтони Хопкинсом, и его супруги Альмы Ревиль, которую сыграла Хелен Миррен, во время съемок картины «Психо» в 1959 году. Хичкок является поистине культовым режиссером, который решился на необычный эксперимент. Долгие годы его визитной карточкой были картины с высоким бюджетом в оригинальном жанре саспенс. Но вот Хичкок решает выпустить черно-белую ленту под названием «Психо». В ходе съемочного процесса «маэстро страха» использует новые приемы эмоционального воздействия на людей.

Хичкок

Эта картина Антон Корбейна посвящена тернистому пути к мировому успеху легендарного голливудского актера Джеймса Дина и его дружбе с фотографом Деннисом Стоком. В фильме сыграли самые противоречивые и известные актеры наших дней. Деннис Сток, сотрудник агентства Magnum Photos, должен провести фотосъемку подающего надежды актера накануне выхода на экраны картины «К востоку от рая». Во время совместной поездки из Калифорнии в Нью-Йорк и Индиану между парнями завязывается дружба.

Лайф

Картина Дага Эллина является продолжением многосерийного проекта «Красавцы», который выходил на телеканале HBO. Кинозвезда Винс Чейз, заручившись поддержкой друзей, решает бросить вызов противоречивому и подчас беспощадному миру Голливуда. Примечательно, что картина получила весьма нелестные отзывы от критиков, хотя собрала в прокате больше 44 миллионов долларов. К примеру, Брайан Таллерико в статье для портала RogerEbert отметил, что «вместо бросания вызова его персонажам или давая им делать что-то новое, Эллин просто направляет их на круг победителя».