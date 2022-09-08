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Киноафиша Новости Валерия Астапова: биография и фильмография звезды сериала «Классная Катя»

Валерия Астапова: биография и фильмография звезды сериала «Классная Катя»

8 сентября 2022 14:29
Валерия Астапова: биография и фильмография звезды сериала «Классная Катя»

Краткая история о том, как участница музыкальной передачи стала новым лицом СТС.

На этой неделе на канале СТС стартовал комедийный сериал «Классная Катя», главную роль в котором сыграла Валерия Астапова. Рассказываем о жизни и карьере молодой актрисы.

Биография

Валерия Сушина (девичья фамилия) родилась 30 января 1995 года в городе Губкинский. Она с ранних лет увлекалась музыкой и танцами, впоследствии окончив хореографическую школу. Это позволило ей выступать в ансамбле народного танца «Северное сияние», в коллективе которого в юности она объездила всю Европу. В дальнейшем вместе с родителями Валерия переехала в Москву, где смогла в полной мере реализовать свой талант.

Учитывая тягу к эстраде, девушка поступила в Институт современного искусства (ИСИ) на вокальный факультет, а в 2016 году успешно окончила обучение. Настоящую популярность ей принесло участие во втором сезоне телепроекта «Голос». Несмотря на тот факт, что юной артистке не удалось дойти до финала, именно это стало отправной точкой ее карьеры. После шоу Астапова вместе с супругом Кириллом, с которым она познакомилась еще в студенчестве, всерьез стала заниматься певческой деятельностью. Пара находится в официальном браке с 18 августа 2018 года В сентябре прошлого года у них родился мальчик, которого назвали Александр.

Фильмография

Кинокарьера Валерии началась с ролей в популярных сериалах «Беспринципные» и «Девушки с Макаровым», после чего последовало комедийной шоу «Готовы на все» и лента Петра Буслова «БУМЕРанг» с Дмитрием Нагиевым. Прорывом же актрисы можно смело считать «Классную Катю», поскольку шоу зиждется на ее харизме.

Фото: mobillegends.net
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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