Прокатимся с ветерком: Киноафиша приглашает на показ французской комедии «Поехали!»

13 сентября в киноцентре «Великан Парк» Киноклуб Киноафиши проведет специальный показ французской комедии «Поехали!».

В центре сюжета окажется медсестра, столкнувшаяся с сильнейшей панической атакой прямо в своей машине. Даже, когда автомобиль угоняет молодой преступник, главная героиня не решается покинуть добровольную тюрьму. Так начинается самое захватывающее приключение, которое изменит жизнь обоих.

Примечательно, что сценарий ленты Дидье Барсело не является выдуманным. Знакомая режиссера, работающая в психиатрической больнице, действительно встречала женщину, застрявшую в собственной машине из-за приступа паники. Но сценаристы фильма отказались от чрезмерного драматизма и расставили акценты так, что в конечном итоге получилась добротная абсурдная комедия со счастливым концом.

Поехали!

Как всегда, самые быстрые участники Киноклуба Киноафиши получат бесплатные билеты на показ. Не пропустите регистрацию, количество мест ограничено! Не оказались в числе счастливчиков? Не беда, билеты на предпремьерный сеанс можно купить по ссылке.

Напоминаем, в широкий прокат комедия «Поехали!» выйдет 15 сентября.