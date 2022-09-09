Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы»

На этой неделе стриминги радуют нас зарядом ностальгии. Смотрим приквел к хоррору нулевых, криминальную драму из 80-х и долгожданную экранизацию сказки с Томом Хэнксом . Об этих и других новинках рассказываем в нашем материале.

8 сентября, Disney+

Кому смотреть: фанатам Marvel и тем, кто не против масштабного супергеройского ромкома.

Пора летних блокбастеров официально закончилась, но до цифрового релиза добрался фильм про Бога грома. Так что это хороший повод сбежать из уже ощутимо прохладной осени в красочный мир Тайки Вайтити. Режиссеру, которому удалось добавить в серию фильмов юмора и драйва с картиной «Тор: Рагнарёк», снова попытался освежить франшизу. Яркий кинокомикс с мощным старым роком в саундтреке рассказывает о том, как Тор, Джейн Фостер, Корг и Валькирия объединились, чтобы разделаться с Горром Убийцей богов. Могущественного темного злодея исполнил Кристиан Бэйл.

Тор: Любовь и гром

8 сентября, Disney+

Кому смотреть: детям и взрослым, которые никогда не могли устоять перед магией анимации «Дисней».

«Дисней» продолжает выпускать ремейки своих классических мультфильмов. «Пиноккио» 1940 года в руках Роберта Земекиса, режиссера «Форреста Гампа» и «Назад в будущее», превращается в игровой фильм для нового поколения. Том Хэнкс, воплощение надежности и доброты в Голливуде, играет папу Джеппетто. Благодаря компьютерной графике на экране оживают и сверчок Джимини, говорящий в оригинале голосом Джордана Гордона-Левитта, и кот с лисом, а еще новый персонаж — деловая чайка София. Одну из самых узнаваемых, попросту брендовых песен «Диснея» «В час, когда взойдет звезда» перепела Синтия Эриво, лауреатка «Грэмми» и «Тони», сыгравшая в ремейке роль Голубой феи.

Пиноккио

Сезон свадеб

8 сентября, Hulu

Кому смотреть: тем, кто не теряет веры в жанр ромкома, особенно после «Зависнуть в Палм-Спрингс».

У Стефана и Кэти завязался роман, когда девушка была уже не свободна. Пару месяцев спустя на своей свадьбе Кэти, едва выйдя замуж, тут же оказывается вдовой: кто-то отравил ее жениха и всю его семью прямо на торжестве. Полицейские уверены, что это Стефан. Стефан уверен, что это Кэти. Та еще парочка отправляется в бега по Великобритании и США, попутно разбираясь с произошедшим. Главную роль в британском ромкоме исполнила Роза Салазар из «Нового вишневого вкуса», так что от ее новой героини точно стоит ждать сюрпризов. В команде сериала — продюсеры симпатичного драмеди «Родители года» с Мартином Фриманом.

Сезон свадеб

11 сентября, Showtime

Кому смотреть: тем, кому интересно, кто и как сегодня играет сердцееда вместо Ричарда Гира.

В Джоне Бернтале, который в свое время сыграл жесткого Карателя в шоу Marvel, разглядели дамского угодника. В новом сериале он исполняет роль элитного мужчины по вызову, который случайно оказывается не в то время не в том месте. На него оформляют убийство клиентки и сажают в тюрьму на пятнадцать лет. Выйдя из заключения, он пытается разобраться, кому было выгодно так все обставить. Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер задумал сериальную адаптацию фильма Пола Шредера еще восемь лет назад. В оригинальной ленте главную роль сыграл Ричард Гир.

Американский жиголо

9 сентября, в Сети

Кому смотреть: тем, кто способен найти в тихих независимых картинах свое очарование.

Скромная британская драма от режиссерки Гарри Вутлифф рассказывает историю одинокой молодой женщины, которая с головой ныряет в бурный роман. Героиня влюбляется в незнакомца, однажды пригласившего ее на свидание после работы. Не зная о нем практически ничего, она, однако, делает все возможное, чтобы сохранить эту связь. Роль опьяненной страстью героини исполнила Рут Уилсон из «Лютера», чью чувственную игру отметили критики на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. Ее партнера сыграл Том Бёрк — ему не привыкать к образу токсичного любовника после «Сувенира» Джоанны Хогг.

Правда обо мне

Королева змей

11 сентября, Starz

Кому смотреть: тем, кто любит исторические драмы, непринужденно рассказывающие о своих героях.

Еще один портрет — на этот раз одной из самых могущественных женщин 16-го века Черной королевы Екатерины Медичи. Мини-сериал в саркастическом ключе рассказывает о том, как Екатерина приехала в Париж из Флоренции, как влюбилась в короля Генриха II, своего суженого, и как безжалостно правила после его смерти, плетя политические интриги и нагоняя страх на врагов. В основу сценария лег хлесткий бестселлер о жизни королевы «Итальянская волчица на французском троне», написанный Леони Фридой. В главной роли — дважды номинантка на «Оскар» Саманта Мортон.

Королева змей

7 сентября, Кинопоиск

Кому смотреть: фанатам оригинального фильма и просто хорроров.

В состоятельную семью чудом возвращается пропавшая дочь. Их Эстер наконец дома, но родители не подозревают, что под внешностью девятилетней девочки скрывается тридцатилетняя психопатка, которая выглядит так молодо из-за своего психического расстройства. Зато об этом прекрасно знают фанаты франшизы. «Первая жертва» — приквел к триллеру, снятому в далеком 2009-м режиссером Хауме Кольет-Серра (в сопродюсерах, кстати, у него тогда был Леонардо ДиКаприо). Сейчас Серра уже готовит к выходу блокбастер «Черный Адам», а его скромное детище, за годы набравшее немало очков культовости, обрастает подробностями уже с хоррормейкером Уильямом Брентом Беллом. Изабель Фурман, которой сейчас 25 лет, снова в главной роли.

Дитя тьмы: Первая жертва

9 сентября, more.tv

Кому смотреть: тем, кто следит за нивой российского кино.

Вместо обычных исправительных работ молодых преступников отправляют в экспериментальный поход через перевал с говорящим названием «Скорбный». Пока они работают лопатами, поблизости кто-то убивает человека. Пролепетав на месте преступления «Это не мы», ребята берут в заложники своего надзирателя (Агата Муцениеце) и пускаются в бега. И как бы правоохранители ни пытались уверить компанию, что честно во всем разберутся, те только глубже уходят в леса и выше — в горы диких пейзажей Дагестана и Северной Осетии. Симптоматичный сюжет о свободе и недоверии к власти, сыгранный молодыми российскими актерами, среди которых солирует Павел Табаков.

Стая

8 сентября, Paramount+

Кому смотреть: тем, кто ждал, чем завершится история про юристку Диану Локхарт.

Первый ориджинал-проект CBS (позднее Paramount+) завершается шестым сезоном. Все это время американский сериал с Кристин Барански в роли хваткой юристки держал высокие рейтинги и собирал похвалу критиков. Помимо раскидистых сюжетов, привычных для долгой юридической драмы, шоу почти сразу стало рассуждать на острые темы вроде движения #MeeToo и фейкньюс. Героиня, убежденная демократка, пережила с коллегами и своими зрителями эпоху Трампа. В новых сериях по традиции появится несколько новых героев.

Хорошая борьба

9 сентября, Netflix

Кому смотреть: фанатам шоу.

Школа карате «Кобра Кай» вновь открывает свои двери. В новом сезоне она стала больше, а значит, в ней появятся новые сенсеи. Рейтинговый сериал, удачно оттолкнувшийся от франшизы 80-х «Парень-каратист», пока и не собирается выдавать финальных приемов. Шоу про создателя додзё Джонни Лоуренса, его воспитанников и его давнего соперника Дэниела ЛаРуссо по-прежнему в боевой форме: юмор, подростковые разборки с карате-драками — на месте, как, впрочем, и зрители, которые с нетерпением ждут нового сезона.