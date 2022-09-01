Любимые детские персонажи устраивают резню в трейлере слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед»

Киностудия Premiere Entertainment презентовала полноценный трейлер слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед», представляющего собой весьма своеобразный пересказ истории об известном медвежонке.

В картине режиссера-сценариста Риза Фрейка-Уотерфилда любимые детские персонажи Винни-Пух (Крэйг Дэвид Даусетт) и Пятачок (Кристофер Корделл) представлены жуткими фигурами в резиновых масках. Согласно описанию, они очень обижаются на Кристофера Робина (Николай Леон), после того как тот внезапно бросает их ради колледжа. Скорбя из-за потери своего друга, сладкая парочка превращается в одичалых маньяков, без колебаний расправляющихся с людьми в их домах. Когда Кристофер Робин возвращается вместе со своей женщиной, он и его спутница попадают под горячую руку. Рассвирепевшие Пух и Пятачок выходят из-под контроля, так что начинается извращенная кровавая бойня, где жертвами разъяренных охотников станут все, кто окажется поблизости — какие-либо мотивы Пуху и Пятачку не нужны.

Проект стал возможен благодаря тому, что в начале этого года литературный первоисточник Алана Милна получил статус общественного достояния. По этой причине проблем с авторскими правами возникнуть не должно, однако от некоторых узнаваемых элементов мультфильма вроде классической красной рубашки Винни и Тигры создателям пришлось отказаться во избежание судебного иска со стороны Disney. Съемки ленты длились всего десять дней и проходили в живописных окрестностях Эшдаунского леса в Англии.

Дату премьеры по-прежнему не огласили, но предполагается, что релиз состоится до конца этого года.